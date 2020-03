'Zelfde transferwaarde als Lukaku noopt Ronaldo tot block'

Cristiano Ronaldo is bepaald niet gelukkig met de transferwaarde die Transfermarkt hem meegeeft.

De onvrede is zelfs zo groot, dat de aanvaller van de website heeft geblockt op de sociale media.

Ronaldo snapt er naar verluidt weinig van dat hij wordt geschat op omgerekend circa 77 miljoen euro, hetzelfde bedrag dat achter de naam van -aanvaller Romelu Lukaku is gezet.

Transfermarkt laat via Instagram weten dat Ronaldo niet kan worden getagd in berichten, omdat er klaarblijkelijk een block is afgegeven door Ronaldo.

De 35-jarige aanvaller is behoorlijk weggezakt, want bij zijn overgang richting Juventus in 2018 lag de transferwaarde nog op ruim honderd miljoen euro.

In ruim anderhalf jaar tijd daar meer dan twintig miljoen euro van afgehaald. De routinier deelt samen met Lukaku de vierde plaats in de top vijf van duurste spelers in de .

De in januari door Internazionale aangetrokken Christian Eriksen is met 93 miljoen euro de onbetwiste koploper. De ex-middenvelder van en wordt gevolgd door Paulo Dybala, ploeggenoot van Ronaldo bij Juventus.

Zijn waarde ligt momenteel op ruim 87 miljoen euro. De top drie wordt afgesloten door Lautaro Martínez, die bij Internazionale een succesvol duo vormt met Lukaku.

Transfermarkt schat de Argentijnse spits in op 83 miljoen euro. Naar verluidt heeft Martínez een clausule in zijn contract waardoor hij in de eerste twee weken van juli voor 111 miljoen euro is op te halen uit Milaan.