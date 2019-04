Zegereeks Almere City ten einde; Jong PSV klopt Sparta

Almere City FC heeft een nederlaag geleden in de strijd om een ticket voor de play-offs voor promotie/degradatie in de vierde periode.

De ploeg van Ole Tobiasen verloor maandag met 3-2 van , waardoor de ploeg na een reeks van zes overwinningen weer nul punten had overgehouden na negentig minuten spelen. verloor tegelijkertijd met 2-0 van Jong , waardoor kampioen van de is geworden.

FC Dordrecht - FC 3-2

Na ruim een kwartier spelen brak de thuisploeg via Jari Schuurman de ban. Agil Etemadi kon de directe vrije trap van niet keren, waardoor de Schapenkoppen aan de leiding gingen. Direct na de rust liep FC Dordrecht verder uit via Oussama Zamouri en Joël Zwarts, die de zege veilig leken te stellen door de 2-0 en 3-0 te produceren. Thomas Kok moest daarna met een tweede gele kaart het veld verlaten. Damon Mirani maakte namens Almere City FC nog de 3-1 en in blessuretijd volgde de 3-2 van Youri Loen, maar daar bleef het bij.



Jong PSV - Sparta Rotterdam 2-0

In een weinig enerverende eerste helft kwamen beide ploegen niet tot scoren. Jong PSV had de beste kansen, maar onder anderen Justin Lonwijk en Zakaria Aboukhlal konden doelman Tim Coremans niet passeren. Sparta had aan het einde van het eerste bedrijf mogelijkheden via Halil Dervisoglu en Lars Veldwijk, maar beiden konden het net niet vinden. Halverwege de tweede helft sloegen de Eindhovenaren wel toe dankzij Aboukhlal, die profiteerde van goed voorbereidend werk van Joël Piroe: 1-0. Tien minuten voor tijd moest Dirk Abels het veld verlaten, waarna Mauro Junior de voorsprong verdubbelde.



- 2-0

In het eerste halfuur vielen er weinig kansen te noteren, maar na 35 minuten spelen sloeg de club uit Leeuwarden opeens toe. Sai van Wermeskerken bediende Andreji Ciganiks, die op zijn beurt Robbert Schilder in stelling bracht: 1-0. Kevin van Kippersluis kon vlak daarna de voordelige marge uitbreiden, maar verzuimde. Matthew van Steenvoorden was in de tweede helft wel trefzeker, waarna Robin Maulun de uitgelezen mogelijkheid had op 3-0. De middenvelder miste echter de penalty, waardoor het 2-0 bleef. Ook FC Den Bosch kreeg een strafschop, maar Xavier Mous reageerde alert en pareerde de poging van Stefano Beltrame.



- 2-1

In de openingsfase werden de supporters nog enigszins verwend met enkele kansen voor beide ploeg. Zo kopte Juul Respen in de handen van doelman Guy Smit en Elisha Sam kon aan de andere kant van het veld weinig uitrichten tegen keeper Stijn van Gassel. In de tweede helft liep de thuisploeg uit naar een 2-0 voorsprong via Bram Zwanen en Richelor Sprangers. FC Eindhoven deed nog wat terug via een benutte penalty van Branco van den Boomen, maar verder kwamen de bezoekers niet.



- Jong 1-0

Op een hete middag in Zuid-Limburg was MVV Maastricht te sterk voor Jong Ajax. Het elftal van Ron Elsen liet de nodige kansen noteren in de eerste helft, maar het vizier van de Limburgse aanvallers stond niet op scherp. De ploeg uit Amsterdam mocht niet klagen over de 0-0 stand halverwege. In de tweede helft gingen beide teams nadrukkelijk op zoek naar de winnende treffer. Een gelijkspel leek onvermijdelijk. Jordy Croux had echter andere plannen. De Belgische aanvaller trok naar binnen, haalde verwoestend uit en bracht daarmee de aanhang van MVV in extase.



- 1-0

Het meest opmerkelijke moment van de eerste helft kwam net voor het rustsignaal. Go Ahead Eagles-aanvaller Thomas Verheydt maakte een trappende beweging en moest direct vertrekken van arbiter Joey Kooij. TOP Oss profiteerde halverwege de tweede helft van de overtalsituatie. Clubtopscorer Huseyin Dogan verschalkte doelman Hobie Verhulst en liet het publiek in het Frans Heesenstadion juichen. The Eagles konden daar weinig tegenover stellen en stapten met een nederlaag van het veld in Oss.



- 2-1

Stijn Spierings, in januari overgenomen van Sparta Rotterdam, bracht de bezoekers uit Waalwijk na ruim een half uur spelen op voorsprong. Het goede voorbereidende werk was van Juriën Gaari. Ferdy Druijf, door voor een half jaar uitgeleend aan NEC, trok de stand kort na rust gelijk. Jonathan Okita kroonde zich in de slotfase tot matchwinner. De aanvaller uit Duitsland bleef ijzig kalm in kansrijke positie en zorgde daarmee voor een vrolijke Tweede Paasdag in Nijmeegse kringen.



- Kerkrade 4-0

Telstar was duidelijk de bovenliggende partij in de eerste helft en dat resulteerde na dertien minuten in de openingstreffer van Terell Ondaan. Senne Lynen bracht de thuisspelende na 55 minuten ploeg op een comfortabele 2-0 voorsprong. Na de rode kaart voor Roda-verdediger Henk Dijkhuizen en de 3-0 van Toine van Huizen was de spanning definitief verdwenen. Uitblinker Ondaan wist voor de tweede keer het net te vinden en tilde de stand naar 4-0. Een grotere afgang bleef het tiental van Roda JC bespaard.



Jong - 3-1

FC Volendam kende een droomstart in Utrecht. Aanvaller Anthony Berenstein was al in de eerste minuut trefzeker. Lang duurde het Volendamse feestje echter niet, want Jonas Arweiler en Mehdi Lehaire zorgden ervoor dat de stand al na twintig minuten was omgedraaid. Mitchell van Rooijen tekende voor het derde doelpunt van de hekkensluiter uit de Domstad. Daarmee was het verzet van FC Volendam gebroken, want een comeback van de Noord-Hollanders bleef uit.