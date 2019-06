'Zeer gewilde Vilhena kan anderhalf miljoen euro per jaar verdienen'

Tonny Vilhena heeft voldoende transfermogelijkheden. De middenvelder van Feyenoord verkast mogelijk naar Rusland.

Daar zijn verschillende clubs namelijk geïnteresseerd in de Oranje-international. Naar verluidt hebben Spartak Moskou en Krasnodar FK belangstelling voor de 24-jarige middenvelder.



Jaap Stam, de nieuwe trainer van , zou een poging hebben ondernomen om Vilhena te overtuigen in Rotterdam actief te blijven. Vilhena heeft echter zijn zinnen gezet op een vertrek naar het buitenland. Hij kan bij Spartak Moskou en Krasnodar zijn loopbaan vervolgen, waarbij laatstgenoemde club de middenvelder anderhalf miljoen euro per seizoen zou aanbieden.



Naast de Russische clubs zou volgens Bombardir ook West Bromwich Albion belangstelling hebben voor Vilhena, die nog tot volgend jaar zomer vastligt in De Kuip. Vilhena heeft tot op heden 258 wedstrijden voor de Rotterdamse club gespeeld, met 41 doelpunten en 29 assists als resultaat. RTV Rijnmond meldde eerder al dat de speler ook bij op de radar staat.



"Betis is nadrukkelijk geïnteresseerd. Daar zou hij nu kunnen tekenen", aldus journalist Sinclair Bischop, die ook als optie noemde. "Leverkusen was in de winter al concreet, die club schijnt ook weer belangstelling te hebben. Die zijn iets minder concreet dan Betis. Hij heeft de clubs voor het uitkiezen. Dat hij dus gaat is wel zeker."