Zeer emotioneel moment op De Oude Meerdijk: "Ik schoot twee keer vol"

FC Emmen wist zondag met 2-1 te winnen van Vitesse.

Hoogtepunt voor veel fans van de club uit Drenthe zal de rentree van boegbeeld Anco Jansen zijn geweest. De aanvallende middenvelder ontbrak sinds april bij vanwege een blessure, maar is nu weer van de partij. Trainer Dick Lukkien en voorzitter Ronald Lubbers werden emotioneel toen Jansen zijn intrede deed.

"Dat was echt een prachtig moment. Ik bracht hem juist om een extra golf van emotie door het stadion te brengen. Daar heb ik echt van genoten", vertelt Lukkien over de invalbeurt van zijn routinier voor de camera van FOX Sports . "Ik had kippenvel over mijn hele lichaam toen ik zag wat dat met het stadion deed. Het is echt leuk om te zien."

Lees beneden verder

"Ik had nooit gedacht dat ik twee keer tijdens een wedstrijd volschiet", zegt Lubbers na afloop in gesprek met RTV Drenthe . "Op het moment dat Anco gaat warmlopen, schiet ik voor de eerste keer vol, de tweede keer toen hij het veld in kwam. Je weet zelf dat Anco sinds april niet gespeeld heeft en dat hij hard heeft gewerkt om terug te komen. Verder heb ik ook de nodige kritiek gehad over het verlengen van zijn contract. Ik heb steeds vol vertrouwen in hem gehouden."

Jansen erkent dat het weer even wennen was om een wedstrijd te spelen. "Fijn dat ik weer terug ben. De fans zijn me niet vergeten. Ik ben er lang uitgeweest en als je dan zo onthaald wordt, is dat hartstikke mooi", zegt de routinier bij FOX Sports .

Jansen verwacht niet dat hij nu snel basisspeler is. "We moeten voorzichtig zijn. Volgende week spelen we tegen en daarna is er een interlandweekend. Ik denk dat het volgende keer hetzelfde verhaal wordt. Tegen RKC zal ik er weer moeten staan."