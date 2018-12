"Ze wilden hem aan Juventus verkopen, maar hij zei 'nee', hij wilde blijven"

Mauro Icardi heeft zijn contract bij Internazionale nog altijd niet verlengd.

De spits van de Italiaanse topclub ligt nog tot de zomer van 2021 vast in Milaan en volgens Wanda Nara, zaakwaarnemer en vrouw van de 25-jarige Argentijn, is een deal ook niet aanstaande. "Inter? We zitten ver uit elkaar", legt de belangenbehartiger uit in gesprek met Tika Taka .



Nara baalt van de constante geruchtenstroom inzake Icardi. "Niemand heeft mij gebeld om opheldering te geven. Icardi is een voetballer wiens kwaliteiten niet ter discussie staan. Zijn contract moet worden vernieuwd, punt. Het is beter om niet over de transfermarkt te praten, maar ik moet lachen als ik hoor dat Icardi niet te koop is", aldus Nara, die stelt dat Inter beter moet handelen.



"Met Inter is het niet een kwestie van geld. Ze kunnen een hernieuwd contract voor Icardi wel betalen. Dat is ook onze prioriteit (een nieuw contract, red.). De club nam tijdens de Champions League-campagne contact met mij op, maar ik zei dat het beter was om tot na de groepsfase te wachten. Een aanbieding van Inter ligt er nog niet. Ik moet nog met Inter om de tafel, dat heb ik tot nu toe niet gedaan."



Icardi wordt de laatste maanden in verband gebracht met een vertrek bij i Nerazzurri , waarbij onder andere Real Madrid en Juventus als mogelijke bestemmingen worden genoemd. Nara vertelt dat Inter eerder openstond voor een vertrek van Icardi. "Ze wilden Icardi aan Juventus verkopen, maar hij zei 'nee'. Hij wilde graag blijven bij Inter", besluit de zaakwaarnemer.