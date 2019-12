"Ze rijden rond in een Mercedes en denken aan PlayStation en Instagram"

Kevin Prince-Boateng is geen fan van het huidige voetballandschap.

De 32-jarige aanvaller van laat in gesprek met BILD weten dat hij tegenwoordig niet meer echt kan genieten van de voetballerij.

De vijftienvoudig international van Ghana geeft aan dat hij de liefde voor het spelletje inmiddels is kwijtgeraakt en wijst met de beschuldigende vinger ook naar de jongere generatie.

"Voetbal is gewoon een business geworden en spelers zijn de nummers", constateert een teleurgestelde Boateng. "Als je niet presteert, word je vervangen. Zo simpel is het."

"Er is geen loyaliteit en dat is triest. Ze moeten eens een enquête houden om uit te zoeken hoeveel spelers het nog leuk vinden om te trainen en nog genieten van het spelletje."

"Het is nu gewoon professioneel werk geworden. De druk is gigantisch en het leidt ertoe dat spelers depressief raken", aldus Boateng, die zijn pijlen ook richt op de jongere generatie.

Lees beneden verder

De routinier is van mening dat jeugdige spelers veel harder moeten werken. "Ze werken niet om hun vaardigheden te verbeteren. Ik weet waar ik over spreek, want ik heb het zelf enkele keren verknald."

"Sommigen rijden rond in een Mercedes als ze negentien jaar zijn. Ze denken dat ze genoeg talent hebben en dat ze in niets moeten verbeteren. Ze doen geen extra oefensessies, niets."

"Het enige waar ze aan denken, is op hun PlayStation spelen en naar Instagram kijken. Ze zijn de laatsten die op de training arriveren en de eersten die vertrekken. Voetbal is veranderd, net als de samenleving."