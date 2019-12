"Ze probeerden steeds wanhopiger een mes in de rug van Ten Hag te steken"

Erik ten Hag komt als trainer van Ajax vaak in de media.

De oefenmeester wordt met zijn voorkomen en dictie regelmatig gepersifleerd, maar volgens Sjoerd Mossou moet dit juist als een vorm van erkenning worden gezien.

De columnist schrijft in het Algemeen Dagblad dat vooral de onterechte kritiek op Ten Hag moet ophouden.

"Eerst was hij al een keer bij De TV Kantine, daarna werd de -trainer weergaloos nagedaan door Diederik Smit op Radio 1, en afgelopen week was hij aan de beurt bij Edwin Evers (uiteraard in combinatie met de broertjes De Boer)."

"Het is toch een vorm van erkenning", schrijft de journalist, die vindt dat er best lang 'vooral schamper' werd gedaan over Ten Hag.

"Hij werd niet gepruimd door wat je gerust het 'oude Ajax' kunt noemen, want hij praatte zo gek en hij kwam uit Twente, godbetert."

"Een sneue minderheid probeerde steeds wanhopiger een mes in zijn rug te steken, ook in 2019 nog", stelt Mossou, die van mening is dat Ten Hag allang geen trainer meer is om in de zeik te nemen, gezien de prestaties van Ajax het afgelopen seizoen.

De columnist geeft aan dat de coach niet alleen de Amsterdamse club, maar het hele Nederlandse voetbal een reuzenstap vooruit bracht 'met dynamisch omschakelvoetbal van het modernste soort'.

"2019 was het jaar van Erik ten Hag, het orakel van Haaksbergen. Een typetje van hoekige Twentse zinnen met een koddig ritme, maar vooral: definitief een toptrainer."