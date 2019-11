"Ze moeten hem direct ontslaan, ik herken dit elftal en deze club niet meer"

De clubleiding van Arsenal moet manager Unai Emery zo snel mogelijk ontslaan, zo luidt het oordeel van oud-speler Emmanuel Petit.

De voormalige middenvelder, die tussen 1997 en 2000 voor the Gunners uitkwam, denkt dat de spelersgroep het vertrouwen in Emery allang verloren is, waardoor keiharde maatregelen van bovenaf noodzakelijk zijn.

"Ik denk dat het tijd is voor Emery om bij te vertrekken", verklaart Petit dinsdag in gesprek met Paddy Power . "De resultaten zijn echt dramatisch. Ik herken dit elftal en de club niet meer. Arsène Wenger heeft deze club in twintig jaar tijd opgebouwd en er waren zorgen omdat de generaties elkaar snel opvolgden. Maar ik zie nu een middelmatig team zonder enige inspiratie of creativiteit en ik denk niet dat dat alleen aan de spelers ligt."

"Ik denk dat de spelers geen enkel vertrouwen meer hebben in Emery, dus is het tijd voor hem om te gaan", vervolgt Petit zijn betoog. "Ik heb de wedstrijd van zaterdag tegen (2-0 nederlaag, red.) gezien en Arsenal zag er toen verschrikkelijk uit. Er was geen spirit, geen honger, niets van dat alles. Ik dacht toen bij mijzelf: Wat gebeurt er binnen deze club, wat is er in godsnaam aan de hand? "

Volgens hoofd voetbalzaken Raul Sanllehi staat de baan van Emery niet op de tocht, maar Petit doet dat af als onzin. "Ze zeggen dat zijn job veilig is, daar klopt echter helemaal niets van. Het is een politiek correct antwoord en als ik officials of aandeelhouders zo hoor praten dan weet ik al dat ze bezig zijn met het ontslaan van de manager. Het omgekeerde van wat ze zeggen is misschien waar." Arsenal staat momenteel zesde in de Premier League, met acht punten achterstand op nummer vier .

Petit filosofeert openlijk over de opvolging van Emery en schuift enkele voormalige ploeggenoten naar voren. "Mensen lachen mij daar misschien om uit, maar ik zou het niet erg vinden om een oud-speler op de bank te zien. Kan Thierry Henry of anders Patrick Vieira niet gebeld worden? Er is voldoende keuze. Fredrik Ljungberg kan ook, die zit als assistent-manager al in de dug-out. Ik wil passie en emotie zien, iemand die elektriciteit afgeeft als hij je een hand geeft. Iemand moet dat meenemen naar de kleedkamer van Arsenal, want daar is nu meer dan ooit behoefte aan."