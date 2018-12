"Ze maakten de hele tijd apengeluiden en scholden me uit voor inpakpiet"

SC Cambuur won zondagmiddag met 1-2 van MVV Maastricht, maar na afloop van het duel in Limburg ging het vooral over het gedrag van de MVV-fans.

De stadionspeaker verzocht de harde kern tijdens de wedstrijd, die even werd gestaakt, om te stoppen met de kwetsende liederen. Scheidsrechter Siemen Mulder en Issa Kallon werden aangepakt door de fans.

De moeder van Mulder zou een vrouw van lichte zeden zijn en Kallon werd ook uitgescholden, zo meldt de Leeuwarder Courant . “"Ja, echt. Ze maakten ook de hele tijd apengeluiden en scholden me uit voor inpakpiet", stelt de aanvaller in gesprek met de lokale krant. Ook vorig jaar was Kallon het mikpunt van de supporters. “"Tussen mij en MVV komt het niet meer goed.”"



Toen Mulder de wedstrijd staakte, werd Kallon geknuffeld door zijn medespelers. “"Ze zeiden dat ik er niet op moest reageren, maar het raakt me ook niet echt. Ik vind het heel erg vervelend, maar probeer me ervan af te schermen als ik voetbal. Ik vind het triest, want zij hebben ook donkere spelers in de selectie. Maar de drie punten zijn de beste sportieve revanche.”"



Kallon had tijdens de wedstrijd voldoende kansen om te scoren. “"Ik weet niet wat het is, hij wilde er gewoon niet in. Ik mis die kansen ook niet expres. Het geluk moet eens aan mijn kant komen. Valt die eerste goal, dan gaan er meer komen"”, besluit Kallon, die met de Friese club nu op de elfde plek in de Keuken Kampioen Divisie staat.



