"Ze kunnen tegen Ajax weleens op snelheid verslagen worden"

Ajax staat woensdagavond voor een loodzware dubbele ontmoeting met Juventus in de kwartfinale van de Champions League.

De Italiaanse grootmacht behoort dit seizoen tot de topfavorieten voor het winnen van het miljardenbal en David Endt heeft er dan ook moeite mee om zwakke plekken te ontdekken in de selectie van trainer Massimiliano Allegri. De voormalig teammanager van noemt een 'robuust blok met veel kwaliteit'.

Zwakke punten lijkt Juventus volgens Endt nauwelijks te hebben. "Voorin en op het middenveld is Juventus top. Als het er dan toch één is, dan de verdediging. Dat is bijna een contradictie, want Italië wordt vaak vereenzelvigd met verdedigen, maar zonder Chiellini is de belangrijkste verdediger er niet bij", zegt hij tegen het Algemeen Dagblad .



Giorgio Chiellini raakte afgelopen maandag geblesseerd aan zijn kuit en is achtergebleven in Turijn. Zijn afwezigheid is volgens Endt een grote aderlating voor Juventus. "Hij is sterk, gewiekst en slim. Staat altijd op de goede plek en doet zowel binnen als buiten het veld zijn zegje. Zonder hem verliest Juventus aan kracht. Ze kunnen tegen Ajax weleens op snelheid verslagen worden."



Gianluigi Buffon verdedigde jarenlang het doel van la Vecchia Signora , maar na zijn vertrek naar Paris Saint-Germain heet de doelman van Juventus Wojciech Szczesny. "Die overgang verliep moeiteloos. Vorig jaar was hij er al en toen heeft hij veel gespeeld. Buffon is een mythe, maar wel een keeper die aan slijtage onderhevig is. Szczesny heeft minder uitstraling, maar keept uitstekend. Ik had tegen Ajax liever Buffon gezien."