"Ze hebben geprobeerd zijn tong uit zijn mond te halen, maar het was te laat"

Jafar Arias speelt vrijdagavond tegen ADO Den Haag niet alleen voor FC Emmen en zichzelf, maar zal in gedachten ook bij Jairzinho Pieter zijn.

De reservedoelman van de nationale ploeg van Curaçao overleed plotseling eerder deze maand, vermoedelijk aan hartfalen, in het spelershotel in Haïti. "Ik zal Pieter altijd meenemen, welke wedstrijd ik ook speel. We zullen altijd aan hem denken en hem in ons hart meedragen."

Pieter, die slechts 31 jaar mocht worden, voelde zich al enkele dagen niet lekker en sliep uit toen de rest van de selectie aan het ontbijten was. Niet veel later kwamen er ambulances aan bij het hotel. "In eerste instantie wisten we niet dat het voor hem was. Maar op de groepsapp schreef een aantal jongens al dat het goed mis was", vertelt de aanvaller in gesprek met de NOS. "We zijn met z'n allen naar boven gegaan. Daar hebben ze Pieter nog een aantal minuten gereanimeerd."

"Ze hebben geprobeerd zijn tong uit zijn mond te halen. Maar het was te laat." Iedereen vroeg zich af of men niet meer had moeten doen. "Of we hem niet eerder naar de dokter hadden moeten sturen. Dat is altijd achteraf, maar zulke vragen zijn mens-eigen", geeft Arias aan. Het hotel werd het decor van een intens verdriet. "We zaten met z'n allen op de gang, in de hotelkamers. Dan zie je dat iedereen in huilen uitbarst."

Ondanks de dood van Pieter wilde de nationale ploeg van Curaçao dat het -duel met Haïti doorgang zou vinden. "We kwamen unaniem tot de conclusie dat we in zijn naam zouden gaan spelen. Na het laatste fluitsignaal zag je iedereen op de grond liggen. Toen kwam pas echt het besef dat Pieter echt weg is."

"We zijn bij elkaar gaan staan, hebben een gebed voor hem gedaan waarin we zeiden dat hij altijd bij ons zal zijn."