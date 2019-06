"Ze hebben daar liever Ziyech dan Messi, hij kan echt niet over straat"

Marokko bereidt zich momenteel voor op het toernooi om de Afrika Cup, dat komende vrijdag in Egypte van start gaat.

De Leeuwen van de Atlas starten met een wedstrijd tegen Namibië en de verwachtingen zijn hooggespannen. Anouar Diba vertelt bij FOX Sports over de status van Hakim Ziyech in Marokko.

"In Marokko denk ik dat ze liever Ziyech dan Messi hebben, hij kan echt niet over straat", begint de aanvaller van het Qatarese Al Kharitiyat. "Ze verwachten nu sowieso dat ze de finale van de Afrika Cup kunnen halen. De vorige keer haalden ze zonder Ziyech de kwartfinale en iedereen denkt dat ze met hem de Afrika Cup hadden gewonnen. Het WK was niet zo best, maar ze zien een ster in Ziyech. Hij kan het echter niet alleen."



Diba, die in Nederland voor en speelde, haalt het conflict tussen bondscoach Hervé Renard en Ziyech aan. "De bondscoach was te koppig om hem erbij te halen, maar hij heeft zijn mening moeten bijstellen omdat het publiek het niet accepteerde. Het had hem anders zelf de kop gekost. Dit was geen beslissing van: ik neem Ziyech terug. Nee, het was een gedwongen besluit. Dat is Ziyech in Marokko."



Marokko neemt het in de groepsfase van de Afrika Cup op tegen Namibië, Ivoorkust en Zuid-Afrika. Met oefennederlagen tegen Gambia (0-1) en Zambia (2-3) kent de formatie van Renard, die twee keer de Afrika Cup won met Zambia en Ivoorkust, een moeizame aanloop naar het toernooi in Egypte.