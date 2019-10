"Ze hadden Van Gaal en Mourinho daar nooit zo snel moeten ontslaan"

Marouane Fellaini heeft zo zijn bedenkingen bij het trainersbeleid van Manchester United.

De ex-middenvelder van the Red Devils, thans in dienst van het Chinese Shandong Luneng, vindt dat José Mourinho te snel is ontslagen. Fellaini zet tevens zijn vraagtekens bij het voortijdige vertrek van David Moyes en Louis van Gaal op Old Trafford.

"Moyes werd destijds (in 2013, red.) aangesteld door , maar tijd werd hem niet gegund", vertelt Fellaini in gesprek met de Daily Mail. "Toen kwam Van Gaal, die na twee jaar begon te presteren, we wonnen toen de (in 2016, red.)."

"Maar ook Van Gaal werd ontslagen omdat de clubleiding geen geduld had. Mourinho is ook te snel weggestuurd. Een manager van dat kaliber heeft veel nieuwe spelers nodig om zijn stempel te drukken op de speelwijze."

"Mourinho wilde aan een elftal bouwen, maar na tweeënhalf moest ook hij het veld ruimen vanwege de slechte prestaties", gaat Fellaini verder met zijn relaas. "Daar ligt ook het probleem van Manchester United, ze zouden veel meer oplossingsgericht moeten werken."

"Iemand als Van Gaal is tactisch heel sterk en ook nog eens heel ervaren. Desondanks werd hij ontslagen. Mourinho is een van de beste trainers ter wereld en hem overkwam precies hetzelfde. Een team opbouwen gaat echter niet zomaar, daar is meer dan twee jaar voor nodig."

Mourinho werd in december vorig jaar ontslagen. Ole Gunnar Solskjaer nam het stokje over van de Portugees. Fellaini heeft de Noorse manager niet lang meegemaakt, want de middenvelder verliet Manchester United een maand na het tussentijdse vertrek van Mourinho.

"Ik weet niet wat ze met Ole gaan doen", verwijst Fellaini naar de beroerde seizoensstart van the Mancunians. "Ze wilden verjongen, wat als consequentie heeft dat de prestaties erg grillig zijn. Zo gaat dat nu eenmaal in het voetbal."

Manchester United, dat twee punten boven de degradatiestreep staat in de Premier League, hervat de competitite na de interlandperiode met een thuiswedstrijd tegen koploper .