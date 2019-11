Zaniolo: "Uit respect voor Totti denk ik daar niet eens aan"

Nicolò Zaniolo wordt als speler van AS Roma regelmatig vergeleken met clubicoon Francesco Totti.

De twintigjarige aanvallende middenvelder is publiekslieveling in Stadio Olimpico, maar hij durft zich niet te spiegelen aan zijn voorganger. Roma hoeft hem dan ook niet te vragen of hij met rugnummer 10 wil gaan spelen. Uit respect voor de inmiddels oud-voetballer zal Zaniolo het iconische nummer niet om zijn schouders dragen.

Zaniolo, goed voor 5 doelpunten in 14 wedstrijden in alle competities dit seizoen, droeg als jeugdspeler van rugnummer 10 en kreeg nummer 64 toen hij deel uitmaakte van de A-selectie. Bij zijn overstap naar Roma in de zomer van 2018 koos hij voor 22, het nummer dat hij nog altijd draagt. Nadat Totti stopte met voetballen in 2017 werd nummer 10 niet meer gedragen bij . Zaniolo zal het nummer in ieder geval niet opeisen, zo laat hij weten in een interview met UEFA.com.

"Ik zou er niet eens aan denken. Ik houd liever mijn eigen nummer, uit respect voor de captain (Totti, red.). Ik zou niet eens durven om ja te zeggen" aldus Zaniolo, die zich gevleid voelt doordat hij door Roma-fans vergeleken wordt met Totti. "Het is een geweldig gevoel als je vergeleken wordt met Francesco. Maar ik ben Nicolò Zaniolo en volg mijn eigen pad. Ik heb nog veel te verbeteren en er is maar één Totti."

De viervoudig Italiaans international liet zich als jeugdspeler inspireren door andere spelers dan Totti. "Mijn idolen waren Kakà en Ronaldinho", aldus Zaniolo. "Ik raakte geïnspireerd door Kakà door zijn manier van spelen en doordat wij min of meer op dezelfde positie spelen. Hij beschikte over geweldige kwaliteiten."

"Ik keek ook graag naar Ronaldinho. Soms keek ik een wedstrijd puur om hem in actie te zien."