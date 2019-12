'Zakaria Labyad keert mogelijk snel terug na meevaller'

Zakaria Labyad viel een paar weken geleden uit tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Lille OSC.

Even werd gevreesd dat de spelmaker van een zware knieblessure op had gelopen. De ernst van zijn kwetsuur lijkt echter mee te vallen, daar NH Sport woensdag weet te melden dat hij 'slechts' met een scheurtje in zijn meniscus te maken heeft.

Dit komt als goed nieuws voor de Amsterdammers, die bang waren dat Labyad met een kruisbandblessure lang aan de kant zou staan.

De verwachting is nu echter dat de aanvaller een tot drie maanden aan de kant zal staan, waardoor hij in het meest gunstigste geval na de winterstop zelfs alweer aan zou kunnen sluiten bij de selectie.

Labyad speelt sinds de zomer van 2018 voor Ajax, maar kwam eerder nauwelijks in de plannen van Ten Hag voor.

Na het uitvallen van David Neres greep hij echter zijn kans en veroverde hij een basisplaats, voordat hij ook zelf te maken kreeg met een blessure. Quincy Promes meldde zich daarna eveneens in de ziekenboeg, waardoor Ten Hag behoorlijk dun kwam te zitten in zijn aanvallende opties.