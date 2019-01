Zaha voelt zich 'gevleid' door zeer lucratief voorstel van 49 miljoen

Wilfried Zaha is gecharmeerd van de interesse vanuit China.

De aanvaller van Crystal Palace wordt hardnekkig in verband gebracht met een transfer naar onder meer Dalian Yifang, waar de Ivoriaan in vier jaar tijd 49 miljoen euro kan verdienen exclusief een eventuele bonus van drie miljoen per jaar. "Het is vleiend", erkent Zaha in gesprek met Sky Sports .

De 26-jarige aanvaller, die nog tot de zomer van 2023 vastligt op Selhurst Park, benadrukt dat hij alleen maar bezig is met presteren met Crystal Palace. "Het leidt mij niet af. Ik moet mijn taak hier goed uitvoeren, dus daar ligt mijn focus momenteel op. Buiten het voetbal en het veld houd ik me afzijdig", aldus de international van Ivoorkust.



De verwachting is volgens diverse Engelse media dat Dalian Yifang, dat afgelopen seizoen als elfde in de Chinese Super League eindigde, rond deze tijd een formeel bod uitbrengt. Manager Roy Hodgson hoopt dat zijn pupil in Londen blijft. "Ik snap niet waarom je dat zou willen. Ik zeg niet dat het totaal verkeerd of onmogelijk is", zo stelde de manager van the Eagles .



"Ik zou het niet begrijpen als iemand, die een enorme toekomst op topniveau voor zich heeft liggen in Engeland, net een vierjarig contract heeft getekend en een erg goed salaris verdient bij een club waar hij geliefd, gewaardeerd en gerespecteerd is, dat allemaal opgeeft en naar China gaat. Het enige wat ik zeg, is dat ik er echt niets van weet tot het moment dat een Chinese club het bedrag wil betalen dat we willen hebben", besloot Hodgson.