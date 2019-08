Zaha blijft bij Crystal Palace: "Conflict bij voorzitter en eigenaren"

Wilfried Zaha speelt de komende maanden 'gewoon' bij Crystal Palace. De aanvaller werd de hele zomer gelinkt aan Arsenal en Everton.

The Gunners brachten bij de stadgenoot uit Londen zelfs een bod van 45 miljoen euro uit, maar van een transfer kwam het dus niet. had zelfs zeventig miljoen euro voor Zaha over en zou dan ook nog James McCarthy en Cenk Tosun aan de selectie mogen toevoegen.

Roy Hodgson, manager van The Eagles, meldt echter dat Zaha op Selhurst Park blijft. "““Daar zijn we uiteraard heel erg blij mee, want Wilfried is een belangrijke speler voor deze club. Hij heeft het de afgelopen twee seizoenen erg goed gedaan en we hopen dan ook dat we daar aankomend seizoen meer van gaan zien.”"

"Er zijn geen problemen met hem binnen de spelersgroep. Het conflict ligt meer bij de voorzitter en de eigenaren die de verschillende aanbiedingen niet hebben geaccepteerd. Daar moet hij mee om zien te gaan, zeker omdat hij met zijn volle verstand een langdurig contract heeft getekend."

Een jaar geleden ondertekende Zaha nog een nieuw vijfjarig contract bij zijn club. De 26-jarige Ivoriaan scoorde afgelopen jaargang tien keer in 34 competitieduels. Hij werd opgeleid door Crystal Palace en maakte in 2013 een uitstapje naar , maar dat werd geen succes. In de zomer van 2014 keerde hij terug in Londen.

Komende zaterdag gaat Zaha het nieuwe Premier League-seizoen van start tegen Everton. Crystal Palace eindigde vorig seizoen op de twaalfde plaats.