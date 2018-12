Zaakwaarnemer: "Wesley Sneijder staat open voor rentree Galatasaray"

Wesley Sneijder verdedigde tussen 2012 en 2017 de kleuren van Galatasaray en volgens zijn zaakwaarnemer behoort een rentree tot de mogelijkheden.

In zijn eerste periode bij de club won hij onder meer twee landstitels en drie keer de Turkse beker. De spelmaker verliet Cim Bom uiteindelijk vorig jaar voor OGC Nice en is inmiddels actief voor het Qatarese Al-Gharafa. De recordinternational van het Nederlands elftal lijkt echter niet van plan om zijn loopbaan daar ook af te sluiten.

"“Als Galatasaray wil praten over een terugkeer, zullen we luisteren. Wesley ligt nog een halfjaar vast, dus misschien wordt het moeilijk om dat in januari voor elkaar te krijgen. Galatasaray zal dan moeten onderhandelen met de club. Hij kan echter na dit seizoen transfervrij vertrekken"”, begint zaakwaarnemer Guido Albers in gesprek met Radyospor .



“"Galatasaray kan een aanbieding doen en wij zullen het dan voorleggen aan Sneijders club. Sneijder staat open voor Galatasaray, zoveel kan ik wel zeggen"”, vervolgt de belangenbehartiger zijn verhaal. Van concrete onderhandelingen tussen de Turkse grootmacht en zijn voormalige speler is echter nog geen sprake: “"Op dit moment heeft Galatasaray ons nog geen aanbieding gedaan, er is ook geen andere speler die ik aan zou bieden bij Galatasaray dan Sneijder.”"



De voormalige middenvelder van verder Ajax, Real Madrid en Internazionale kwam dit seizoen tot nu toe elf keer in actie namens Al-Gharafa en was in die wedstrijden goed voor zes doelpunten. In het verleden speelde de 34-jarige Utrechter al 175 wedstrijden voor Galatasaray en wist hij 45 goals en 44 assists te produceren.