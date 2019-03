Zaakwaarnemer walgt van verhalen: "Hij wil zijn hele carrière bij Real spelen"

Gareth Bale is bezig aan een teleurstellend seizoen bij Real Madrid, waardoor de aanvaller in verband wordt gebracht met een zomerse transfer.

De terugkeer van Zinédine Zidane bij het in crisis verkerende Real zou slecht nieuws zijn voor de Welshman, aangezien de Fransman naar verluidt niet meer zou willen samenwerken met Bale. De zaakwaarnemer van Bale lacht de geruchten weg.

Real is bezig aan een erbarmelijk seizoen en is uitgeschakeld in de en in de . Bovendien staat de Spaanse grootmacht twaalf punten achter op in LaLiga. Bale is dit seizoen geregeld uitgefloten door fans van de Koninklijke en een vertrek zou zelfs aanstaande zijn. Jonathan Barnett stelt dat de berichtgeving in de Spaanse media zelden klopt.



"Bale is erg gelukkig momenteel. We gaan zien wat er gaat gebeuren", aldus de belangenbehartiger, geciteerd door de BBC. Gevraagd of Bale bij Real wil blijven, antwoordt Barnett bevestigend. "Ja, waarom niet? Hij wil zijn hele carrière bij spelen. Als het toch niet werkt, dan gaan we praten. Hij gaat met meneer Zidane spreken en dan zien we aan het eind van het seizoen wel."



Bale krijgt kritiek in de Spaanse media, omdat hij de Spaanse taal nog niet machtig zou zijn. Daarnaast werd er gemeld dat Bale ontbrak bij een etentje van de Real-selectie, omdat de Welshman op tijd op bed wilde liggen. "Bale is een rustige man. Hij wordt beschuldigd van verschrikkelijke criminele activiteiten, zoals niet tot 1 uur 's nachts willen feesten", reageert Barnett cynisch.



"Hij houdt er gewoon van om fit te zijn. Hij heeft een bepaald regime en houdt zich daar aan. Hij is de perfecte professional. Hij is naar iedereen vriendelijk. Dat hij golft op zijn vrije dag is ook geen misdaad. Als er iemand wil spelen voor Real, is het Bale wel. Het gaat goed met hem. Hij houdt van het leven in Madrid en is daar altijd gelukkig geweest. Hij wordt oneerlijk behandeld door de media."