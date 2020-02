Zaakwaarnemer van Gareth Bale haalt uit: "Die mensen zijn echt idioot"

Gareth Bale speelde om uiteenlopende redenen ruim een maand geleden zijn laatste duel voor Real Madrid in LaLiga.

Zinédine Zidane verschuilt zich achter 'andere keuzes', blessures en tactische beslissingen als hij vragen over de aanvaller uit Wales krijgt. Bale zelf bleef ook afgelopen week in de schijnwerpers staan toen hij voor het einde van het bekerduel met , dat in een 3-4 nederlaag eindigde, al het stadion verliet.

Bale zat niet bij de wedstrijdselectie en verliet het Santiago Bernabéu in de 82e minuut. Daarmee overtreedt hij overigens niet de clubregels: tribuneklanten mogen vanaf de tachtigste minuut het stadion verlaten en Bale deed dat dit seizoen vijf keer. "Wat is het probleem", vraagt zaakwaarnemer Jonathan Barnett zich zaterdag openlijk af in een interview met AS. "Hij wilde het verkeer voor zijn en op tijd thuis zijn. Je kan hem daarom niet vermoorden. verloor en daar was hij heel boos over."

Barnett benadrukt dat Bale absoluut geen kille relatie met Real Madrid heeft. "Hij houdt van de club, wat er ook over hem wordt gezegd", benadrukt de belangenbehartiger. "Er wordt veel onzin over Gareth geschreven. Bijvoorbeeld dat hij geen Spaans spreekt. Natuurlijk wél! Degenen die dat zeggen, kennen hem niet. Dat zijn een stelletje idioten die het over iemand hebben die ze niet kennen."

"Vorige week kwamen Bale en Saúl Ñiguez, die ik ook als cliënt heb, elkaar tegen op mijn kantoor. Ze voerden tien à vijftien minuten een gesprek in het Spaans, geen enkel probleem. Hij hoeft niet te bewijzen dat hij goed Spaans spreekt."

Ook over de relatie tussen Zidane en Bale is genoeg gezegd en geschreven. "Er is geen enkel probleem tussen die twee", benadrukt Barnett. "De mensen blijven erover schrijven. Ik geef het op, het interesseert me niet meer. Degenen die bewaren dat Bale alleen de wedstrijden speelt die hij wil spelen: die zouden hun mond moeten houden. Het is beter om niets te zeggen en dat mensen twijfelen of je een idioot bent, dan je mond opendoen en bevestigen dat je een idioot bent. En die mensen zijn echt idioot."

Zidane kreeg ook daags voor het duel met Osasuna vragen over Bale. "Ik ben blij met alle spelers waarover ik beschik, ook over Bale. Ik heb 25 spelers en ik moet voor elk duel een wedstrijdselectue maken. Dat is het. Er is geen enkel probleem. Hij traint goed mee en we blijven op hem rekenen."

De Fransman vindt het niet erg dat Bale donderdagavond eerder vertrok. "Nee, het belangrijkste is dat hij hier is en voor zijn plek wil vechten. Soms zit hij niet bij de selectie, maar dat betekent niets. Hij is onze speler en ik blijf tot de laatste seconde op hem rekenen. Zijn zaakwaarnemer wil dat hij blijft en Bale wil ook blijven."