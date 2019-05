Zaakwaarnemer van Casillas: "Hij heeft alle geluk van de wereld gehad"

Iker Casillas werd woensdagmiddag op de training bij zijn club FC Porto getroffen door een hartaanval en schokte daarmee de voetbalwereld.

De 37-jarige doelman werd naar het ziekenhuis vervoerd en aldaar geopereerd, waarna hij het naar omstandigheden goed maakt. Zijn zaakwaarnemer Carlos Cutropia zegt in gesprek met Cadena COPE dat Casillas geluk heeft gehad dat het incident zich bij voordeed.

"Hij was zich er niet bewust van wat er gebeurde, dat hij getroffen werd door een hartaanval. Het is niet zo dat hij flauwviel of het bewustzijn verloor. Hij voelde zich onwel, maar dacht niet dat hij getroffen werd door een hartaanval. Het is hem pas verteld na de operatie. Op dat moment was hij blij, omdat hij zich goed voelde en de hartaanval zonder consequenties was geweest", vertelt Cutropia over Casillas.



"Iker heeft nooit last gehad van symptomen. Het is iets dat niet voorkomt, al helemaal niet bij topsporters. Dit is voor iedereen een verrassing. Hij heeft alle geluk van de wereld gehad. Als je dit thuis overkomt, kunnen de consequenties enorm zijn", vervolgt de belangenbehartiger van Casillas. "Iker kreeg halverwege de training last van zijn borst, zijn mond en zijn armen. Het deed allemaal veel pijn. De medische staf van Porto heeft hem snel naar het ziekenhuis gebracht, we zijn hen enorm dankbaar voor hun professionele optreden."



"Hij is al begonnen met zijn herstel. 's Middags maakte hij alweer grapjes en leek hij de normale Iker", aldus Cutropia. De doelman liet woensdag zelf via Instagram weten dat 'alles onder controle' is. Het is nog maar de vraag of Casillas ooit zal terugkeren op het veld. "Op dit moment maken we ons daarover totaal geen zorgen. Het belangrijkste is dat het goed met hem gaat en dat hij lacht. Dit is de grootste overwinning in zijn leven."