Zaakwaarnemer uit frustratie: "Het is een schande dat Bale niet speelt"

Voor de tweede wedstrijd op rij maakt Gareth Bale zondagavond tegen Real Sociedad geen deel uit van de wedstrijdselectie van Real Madrid.

De 29-jarige vleugelaanvaller ontbrak vorige week zondag in de 3-2 zege op voor het eerst in de wedstrijdselectie, ondanks dat hij niet geblesseerd was. Nu negeert trainer Zinédine Zidane Bale wederom en de Fransman zou deze zomer graag afscheid willen nemen van de aanvaller.

In gesprek met Goal spreekt Bale's zaakwaarnemer Jonathan Barnett zijn teleurstelling uit over de beslissing: "Het is een schande dat Bale niet speelt. Moet hij meer spelen nadat hij ontbrak in de laatste twee wedstrijdselecties?"

"Ik kan alleen maar hopen dat hij voor blijft spelen. Maar dat is aan Mr. Zidane. Zidane neemt de beslissing. Is dit een boodschap in aanloop naar de volgende transferperiode? Dat zou je de trainer moeten vragen."

Bale kwam dit seizoen tot dusver tot 42 wedstrijden voor Real Madrid en was daarin veertien keer trefzeker en gaf zes assists. Zijn contract in de Spaanse hoofdstad loopt nog door tot de zomer van 2022. zou ondertussen wel interesse hebben in de zomerse komst van de linkspoot.