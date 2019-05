Zaakwaarnemer Steven Bergwijn snapt PSV niet: "Dat bepaalt de club niet"

PSV weigert pertinent om Steven Bergwijn naar Ajax te laten gaan en diens zaakwaarnemer baalt van de houding die de Eindhovenaren aannemen.

De Eindhovense club wil de grootste concurrent binnen Nederland niet versterken, ongeacht het bedrag dat de club uit Amsterdam voor de 21-jarige aanvaller annex Oranje-international zou willen betalen. Zaakwaarnemer Fulco van Kooperen snapt dat een dergelijke transfer gevoelig zou liggen, maar vraagt zich af waarom nu al een club uitsluit.

"Als je een huis verkoopt, ga je toch ook niet bij voorbaat al een koper uitsluiten?", vraagt Van Kooperen zich woensdag openlijk in het Eindhovens Dagblad af. Directeur voetbalzaken Marc Overmars erkent dat interesse in Bergwijn heeft en sprak achter de schermen al met Van Kooperen. Van officieel contact met PSV is echter nog geen sprake en dus is het de vraag of het bij oriënterende belangstelling zal blijven.



"Het is niet zo dat PSV bepaalt waar Steven in de zomer heen gaat. Hij kiest zelf een club uit alle aanbiedingen, als hij een transfer wil maken", benadrukt de belangenbehartiger woensdag in het regionale dagblad. "Dat hoeft zeker niet de club te zijn die het hoogste bedrag biedt. Wel moet PSV altijd een akkoord zien te bereiken met die club waar Steven heen zou willen."



Van Kooperen zegt namens Bergwijn niet bij voorbaat 'nee' tegen een stap naar Ajax, de club waar hij op dertienjarige leeftijd uit de jeugd moest vertrekken. De aanvaller heeft de berichtgeving over de interesse van Ajax in hem voor kennisgeving aangenomen. "Ik wil het graag bij de feiten houden en die zijn heel simpel: ik ben gelukkig bij PSV en ben door geen enkele club concreet benaderd. Zoals ik al eerder heb aangegeven: na het seizoen ga ik nadenken over mijn toekomst", zei hij.



"Misschien maakt hij wel een transfer naar een buitenlandse club, maar ik kan zeggen dat een binnenlandse overstap niet gaat gebeuren", was trainer Mark van Bommel stellig in gesprek met PSV TV. "Wij zijn drie keer kampioen geworden in vijf jaar. Onze beste spelers gaan wij niet aan onze concurrent verkopen", voegde technisch manager John de Jong daaraan toe op een persconferentie.