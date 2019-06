'Zaakwaarnemer Rob Jansen en Dirk Kuyt gaan Engelse club kopen'

Zaakwaarnemer Rob Jansen staat op het punt om een Engelse voetbalclub over te nemen.

Samen met enkele oud-voetballers, die het project van de voetbalmakelaar gaan helpen financieren, zal Janssen binnenkort waarschijnlijk een club uit de League One kopen. Onder anderen cliënt annex vriend Dirk Kuyt zal meedoen aan het project.



In het televisieprogramma Jaïr in goed Gezelschap dat komende vrijdagavond wordt uitgezonden op NPO1 vertelt Jansen dat hij een club gaat overnemen. De onderhandelingen tussen Jansen en de club in kwestie bevinden zich in een vergevorderd stadium, zo klinkt het. Jansen stelt dat hij al een tijdje ervan droomt om een club te leiden.



"Het is een lang gekoesterde wens om samen met aantal spelers en ex-spelers, waar ik de zaken voor doe, een club te kopen", zo citeert het Algemeen Dagblad. Ik en de spelers hebben een utopisch beeld hoe die club geleid moet gaan worden en wat er voor nodig is om het hoogste te bereiken. Ik heb ontzettend veel zin in dit avontuur. Ik acht de kans groot dat het gaat lukken", aldus Jansen.



De zaakwaarnemer behartigt de belangen van onder meer Kuyt, Phillip Cocu en Dennis Bergkamp. Het is onbekend welke (oud-)spelers precies gaan samenwerken met Jansen, maar de naam van Kuyt zou al zeker zijn. Kuyt, die sinds 2017 niet meer actief is als profvoetballer, is momenteel trainer van de Onder-19 van .