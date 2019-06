Zaakwaarnemer Rabiot: "Er was geen aanbod en er zal er geen komen"

Adrien Rabiot heeft een aanbod om zijn contract bij Paris Saint-Germain te verlengen niet afgewezen, stelt zijn moeder en zaakwaarnemer.

Het contract van Rabiot loopt eind juni af en zodoende kan hij transfervrij vertrekken uit de Franse hoofdstad. nam onlangs afscheid van sportief directeur Antero Henrique en haalde Leonardo als zijn vervanger terug naar Parijs. De terugkeer van de Braziliaan wakkerde de geruchten aan dat Rabiot zou kunnen beslissen om zijn contract alsnog te verlengen.

Zijn vertegenwoordiger Veronique Rabiot spreekt die mogelijkheid tegen. "Ik wil een formele ontkenning doen", vertelt ze in gesprek met RTL . "Ik heb absoluut alles gelezen. Dat Adrien een afspraak had met Leonardo en hij die niet nakwam. Of dat ik een aanbod van Leonardo kreeg om zijn contract te verlengen en dat ik dat weigerde om het aandeel te verhogen."

"Dit is absoluut niet waar. Er is niet de minste discussie tussen Leonardo en ik. Ik heb hem een keer aan de telefoon gehad sinds zijn terugkeer en we begroetten elkaar met respect. Hij is een slim persoon. Er was geen aanbod en er zal er geen komen."

Goal begrijpt dat de beste papieren heeft om Rabiot vast te leggen en hem een contractaanbod ter waarde van zeven miljoen euro heeft gedaan. De Italianen hebben er vertrouwen in dat ze de middenvelder transfervrij kunnen leggen.

Veronique weigert te bevestigen dat een verhuizing naar Turijn aanstaande is en zal niet onthullen waar hij heengaat totdat een deal officieel is gemaakt. "Weet je, in het voetbal zijn we erg bijgelovig en het is beter om zo weinig mogelijk te zeggen totdat er niets is gebeurd."