Zaakwaarnemer over terugkeer Buffon: "Het is maar een idee"

Silvano Martina, de zaakwaarnemer van Gianluigi Buffon, bevestigt dat de ervaren doelman mogelijk een comeback maakt bij Juventus.

De Italiaanse journalist Gianluca Di Marzio meldde dinsdagavond dat Buffon voor een verrassende terugkeer in Turijn staat. Hij zou dan reservekeeper worden achter Wojciech Szczesny en uiteindelijk zou de 41-jarige Buffon in aanmerking komen voor een rol als directeur. Martina benadrukt dat de transfer nog lang niet rond is.



"Voor nu is het slechts een idee", aldus de zaakwaarnemer tegenover SportItalia. Buffon ging in 2001 van naar , waar hij vervolgens zeventien jaar het doel verdedigde. De legende won met Juve onder meer negen landstitels en vier keer de , maar de ontbreekt nog op zijn erelijst.



In de zomer van 2018 koos Buffon daarom voor Paris Saint-Germain, om met de Fransen een gooi te doen naar de Champions League-titel. Die missie mislukte en de routinier was vaak bankzitter. " heeft me vijf maanden geleden al verteld dat ik volgend seizoen tweede doelman zou zijn", zei Buffon eerder deze maand tegen Corriere dello Sport toen hij zijn vertrek uit Parijs aankondigde.



"Ik had genoeg tijd om erover na te denken en ik kwam tot de conclusie dat dat niks voor mij was. Hun verzoek was zeker legitiem, begrijpelijk en het was een aantrekkelijk aanbod. Maar nu, op mijn 41ste, heb ik de behoefte om die sensatie te voelen. Emoties vertalen zich in energie, dromen en het gevoel dat je ergens deel van uitmaakt."