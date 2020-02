Zaakwaarnemer Jorge Mendes krijgt schuld: "Wij wilden Bruno Fernandes niet"

Éric Abidal ontkent dat Barcelona eind vorige maand interesse had in Bruno Fernandes, de nieuwe aanwinst van Manchester United.

De voetbalwereld is in afwachting van de reactie van technisch directeur Abidal op het vernietigende relaas van sterspeler Lionel Messi, maar in plaats daarvan publiceert Sport een kort interview met Abidal over een geheel andere kwestie.

Gedurende de winterse transferperiode leek het er lange tijd op dat de nummer tien van Sporting Clube de Portugal zou overnemen, maar de definitieve overgang liet lang op zich wachten. Op 28 januari maakten diverse Spaanse media, waaronder Marca , plots melding van de belangstelling van .

De Catalanen zouden Bruno Fernandes direct willen verhuren aan en in ruil Rodrigo Moreno van die laatstgenoemde club willen overnemen.

Abidal insinueert dat Jorge Mendes, de invloedrijke zaakwaarnemer van Bruno Fernandes, achter de geruchten zat. "Hij is een interessante speler, maar het zijn vooral zaakwaarnemers die hun werk proberen te doen", zegt de technisch directeur van Barcelona.

"Zij proberen hun spelers te verkopen, maar we hadden absoluut geen interesse in Bruno Fernandes. Wij gingen vol voor Rodrigo, daar waren we echt in geïnteresseerd." Bruno Fernandes verkaste op 29 januari alsnog naar Manchester United, dat maximaal 80 miljoen euro neertelde.

Barcelona slaagde er echter niet in om Rodrigo los te weken bij Valencia en bleef zo achter zonder een vervanger voor de zwaargeblesseerde Luis Suárez.

De Spaanse grootmacht werd in verband gebracht met tal van andere aanvallers, waaronder Dusan Tadic ( ), Pierre-Emerick Aubameyang ( ), Richarlison ( ) en Willian ( ).