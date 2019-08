Zaakwaarnemer in Nederland voor deal: Feyenoord heeft forse concurrentie

Feyenoord krijgt naast Renato Tapia mogelijk nog een Peruviaan op de loonlijst.

Carlos Gonzales, zaakwaarnemer van Miguel Araujo, zegt in gesprek met RPP Noticias dat hij in Nederland is om een transfer te realiseren voor zijn cliënt naar Europa. De 24-jarige verdediger staat onder meer in de belangstelling van , dat al gesprekken zou hebben gevoerd met Gonzales.

De onderhandelingen met twee geïnteresseerde clubs 'bevinden zich in de laatste fase', zo klinkt het uit de mond van de belangenbehartiger. De stopper van Allianz Lima ligt nog tot het einde van 2019 vast bij de club uit Peru, waardoor de zeventienvoudig international mogelijk voor een schappelijke prijs kan verkassen. Gonzales vertelt dat er spoedig meer duidelijkheid is.

"Als alles naar wens verloopt, kan het komend weekend of maandag rond zijn. Ik kan niet bevestigen dat het een Nederlandse club wordt, want er zijn ook aanbiedingen uit België, Frankrijk en Griekenland."

Onder meer wordt als kandidaat genoemd. "Nantes heeft toenadering gezocht, maar er is nog niets besloten. We sluiten niets uit", stelt Gonzales.

Feyenoord wordt de laatste dagen vooral gelinkt aan Marcos Senesi, die voor zeven miljoen euro lijkt over te komen van San Lorenzo. Naast de Argentijnse verdediger wordt Feyenoord ook nog in verband gebracht met diverse spitsen.

De Rotterdamse club heeft zich deze zomer al versterkt met zeven spelers, namelijk Rick Karsdorp, Leroy Fer, Luciano Narsingh, Edgar Ié, George Johnston, Liam Kelly en Nick Marsman.