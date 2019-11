Zaakwaarnemer Guardiola: "Hij voelt zich goed bij Manchester City"

Pep Guardiola wordt gelinkt aan Bayern München, maar volgens zijn zaakwaarnemer is een terugkeer naar Duitsland voorlopig niet aan de orde.

Josep Maria Orobitg benadrukt in gesprek met Goal en Spox dat Guardiola zich volledig focust op . "In het voetbal is niets zeker. Ik heb afgelopen woensdag met Pep gesproken en alles is nog hetzelfde: hij voelt zich goed bij Manchester City en in de stad Manchester. Zijn contract loopt door tot en met juni 2021."

"Behalve de pers heeft niemand contact met mij gezocht over de toekomst van Pep." Guardiola is door verschillende media genoemd als één van de kandidaten om de nieuwe hoofdtrainer van te worden. De Duitse kampioen zoekt nog steeds een permanente opvolger voor Niko Kovac.

De 48-jarige Guardiola was tussen 2013 en 2016 ook trainer van de Rekordmeister, die onder zijn leiding drie landstitels, tweemaal de , een keer de wereldbeker voor clubteams en de Europese Super Cup veroverde. Vervolgens coachte hij Manchester City naar twee landstitels op rij.

Behalve de Catalaan zijn ook Erik ten Hag, Thomas Tuchel, José Mourinho en Arsène Wenger met de Duitse grootmacht in verband gebracht. Wenger heeft inmiddels een baan gekregen bij de FIFA.

Guardiola en City hervatten de Premier League aanstaande zaterdag met een thuiswedstrijd tegen , dat net als één punt meer heeft. De titelverdediger moet een achterstand van liefst negen punten op goedmaken om opnieuw kampioen van Engeland te worden.