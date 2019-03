Zaakwaarnemer Gareth Bale hekelt fans: "Dat is ronduit schandalig"

Gareth Bale maakt zichzelf niet geliefd bij de fans van Real Madrid. Naar verluidt wil de aanvaller graag vertrekken bij de Spaanse topclub.

Zijn zaakwaarnemer Jonathan Barnett vertelt in gesprek met Sky Sports uitgebreid over de situatie van zijn cliënt bij de Koninklijke . Volgens Barnett klopt er weinig van de berichtgeving in Spanje en moeten de Real-fans meer respect tonen. "Ze moeten zich eerlijk gezegd schamen", foetert de agent.

Bale heeft dit seizoen geen vaste basisplaats bij Real en vindt dat hij meer speelminuten moet krijgen. Als gevolg daarvan gooit de aanvaller regelmatig zijn kont tegen de krib en dat stuit de fans weer tegen de borst. "Gareth verdient enorm veel respect. De manier waarop de Real-fans Gareth hebben behandeld, is ronduit schandalig. In de zes jaar dat hij in Spanje speelt heeft hij alles gewonnen. Hij is een van de beste spelers ter wereld. Die fans zouden zijn voeten moeten kussen."



De 29-jarige Welshman liet zich tijdens het uitduel bij Levante van zijn slechte kant zien. Daarnaast zou hij weinig optrekken met zijn ploeggenoten en spreekt hij amper Spaans. "Ondanks alle verhalen die de Spaanse media schrijven, is hij gelukkig, spreekt hij redelijk Spaans en is er geen probleem tussen hem en de andere Real-spelers. De mensen die deze dingen schrijven, weten helemaal niets van hem", spreekt Barnett de geruchten tegen.



Een vertrek van Bale uit Madrid is dan ook niet aan de orde volgens de 69-jarige spelersmakelaar. "Er is nog geen enkel gesprek geweest over een vertrek van Gareth uit Madrid. Hij gaat komende zomer helemaal nergens heen. In tegenstelling tot wat wordt geschreven, is hij tevreden. Hij wil bij Real blijven en zij willen dat ook." Bale is bezig aan zijn zesde seizoen in het Santiago Bernabéu en won met Real al veertien hoofdprijzen.