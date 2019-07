Zaakwaarnemer: "Coutinho's hart ligt bij Liverpool"

Kia Joorabchian, de zaakwaarnemer van Philippe Coutinho, stelt dat de Braziliaan alleen voor Liverpool zou terugkeren in de Premier League.

Coutinho werd door sommige media de afgelopen weken in verband gebracht met en , terwijl ook een overstap naar niet onbesproken bleef. "United is een grote club, ik heb een aantal spelers daar en ik heb veel respect voor hen, maar voor Philippe zou dat een bijna onmogelijke transfer zijn", zegt Joorabchian tegenover talkSPORT.



"Het zou voor Philippe heel moeilijk zijn om voor één van de rivalen van Liverpool te gaan spelen, want hij heeft veel affiniteit met die club. Zijn tijd daar was fantastisch. Zijn hart ligt nog steeds bij Liverpool", aldus de zaakwaarnemer.



De 27-jarige Coutinho werd in januari door The Reds weggehaald bij . In zes jaar tijd speelde hij 201 officiële wedstrijden (54 goals), waarna op de deur klopte. Coutinho kon in Camp Nou zijn transfersom van liefst 120 miljoen euro nog niet echt waarmaken en dus zijn er geruchten over een vertrek.



Joorabchian betwijfelt echter of er aan de Merseyside nog wel plek is voor de Braziliaan. "Liverpool heeft een geweldige selectie gebouwd, de manager heeft voor een goede balans gezorgd en het is één van de best gerunde clubs van Engeland. Coutinho terughalen zouden ze nu alleen doen als ze vinden dat er een gat in de selectie zit voor iemand als Philippe."



"Het is duidelijk dat Liverpool de club zou moeten zijn als hij teruggaat naar Engeland. Maar op dit moment is het volgens mij een lastige zaak."