Zaakwaarnemer bevestigt: Ajax werkt aan terugkeer van Ryan Babel

Dinsdagochtend doken de eerste geruchten op over de interesse van Ajax in Ryan Babel.

Het Franse Eurosport wist toen te melden dat de Amsterdammers contact hebben gezocht met over een terugkeer van de Oranje-international.

Een paar uur later volgt ook de bevestiging van de interesse van vanuit het kamp van Babel zelf.

Zijn zaakwaarnemer Winny Haatrecht laat namelijk aan De Telegraaf weten dat de twee clubs in gesprek zijn over een verhuur van de aanvaller: "Dat klopt, ja."

Ajax komt bij Babel uit vanwege de verschillende blessuregevallen in de aanvalslinie. David Neres, Quincy Promes en Zakaria Labyad zijn door uiteenlopende kwetsuren nog niet wedstrijdfit.

Daardoor heeft trainer Erik ten Hag met de hervatting in de in aantocht weinig opties in de voorhoede.

Neres en Promes zijn overigens wel op trainingskamp in Qatar. Labyad werkt in Amsterdam aan zijn herstel.