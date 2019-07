Zaakwaarnemer Bale: "Ik reageer niet op onzin"

Tottenham Hotspur heeft geen bod uitgebracht op oud-speler Gareth Bale, die deze zomer mag vertrekken bij Real Madrid.

Dat zegt zijn zaakwaarnemer Jonathan Barnett in gesprek met talkSPORT. Marca pakte dinsdag groot uit met een verhaal over Tottenham, dat vijftig tot zestig miljoen euro zou willen betalen om de Welshman terug te halen naar Noord-Londen. "Ik reageer niet op onzin", zei Barnett toen hij met de recente geruchten werd geconfronteerd.



Bale's toekomst in Bernabéu is onzeker, omdat hij eind vorig seizoen onder Zinédine Zidane niet altijd een basisplek had. Real wil hem wel verkopen, maar de speler blijft zelf liever gewoon in Madrid voetballen. De Spaanse grootmacht hoopt een mooie transfersom voor de linkspoot te krijgen na een peperdure zomer, waarin Real 300 miljoen euro uitgaf voor Eden Hazard, Éder Militão, Luka Jovic, Ferland Mendy en Rodrygo.



Eerder deze transferperiode werd Bale ook al in verband gebracht met een overstap naar of . Er werd ook gespeculeerd over een transfer naar Azië, waar een Chinese club het salaris van de speler zou willen verdubbelen. Die club had naar verluidt echter geen transfersom voor hem over.



De meest recente verhalen gaan dus over een terugkeer van Bale bij Tottenham, waar de international tussen 2007 en 2013 onder contract stond. De jarige Welshman, die dinsdag dertig is geworden, won met de Spaanse titel en vier Champions Leagues. Hij scoorde twee keer in de finale van 2018 tegen .