Youri Mulder pleit voor verandering bij Oranje: "Hij laat het wekelijks zien"

Als het aan Youri Mulder ligt, keert Tim Krul binnenkort terug in het Nederlands elftal.

De 31-jarige doelman speelde in oktober 2015 zijn laatste interland, maar volgens Mulder verdient Krul vanwege zijn uitstekende prestaties dit seizoen onder de lat bij Norwich City een nieuwe kans in Oranje.

Norwich City is momenteel met slechts twaalf punten uit negentien wedstrijden teleurstellende hekkensluiter in de Premier League, maar Mulder stelt zaterdagavond, voorafgaand aan het duel van the Canaries met , dat Krul 'het heel goed doet'.

"Ik ken die reservekeeper, Ralf Fährmann, een beetje vanuit Duitsland en hij is een hele goede keeper. Krul staat boven hem in de pikorde en doet het beter."

"Het ligt niet aan hem dat Norwich onderaan staat", vervolgt de analist bij Ziggo Sport. "Het is niet zo dat zij iedere wedstrijd drie, vier, vijf tegengoals krijgen. Ze verliezen vaak net met 1-0."

"Dat ligt niet aan hem: het algehele team is net een tikje minder dan de rest. Maar ze spelen wel leuk voetbal. Altijd als ik een wedstrijd van ze zie, dan is het wel genieten geblazen."

Tijdens de laatste interlandperiode deed bondscoach Ronald Koeman bij Oranje een beroep op Jasper Cillessen, Jeroen Zoet en Marco Bizot.

Laatstgenoemde werd naderhand opgeroepen vanwege een blessure van Kenneth Vermeer. Mulder acht Krul desondanks een serieuze kandidaat om in aanloop naar het EK van komende zomer de concurrentiestrijd aan te gaan met het viertal.

"Ja, ik vind wel dat hij weer in aanmerking zou moeten komen voor een uitnodiging voor Oranje." Presentator Bas van Veenendaal merkt op dat Krul als voordeel heeft dat hij ook bekend staat als een heuse penaltykiller.

"Cillessen kan tegenwoordig ook goed strafschoppen pakken", repliceert Mulder. "Maar het is wel een specialiteit van Krul. Ik vind het een goede keeper."

"Hij laat het wekelijks zien, dus hij is zeker weer een kandidaat voor Koeman. De strijd zal gaan tussen een aantal keepers en hij is een van die keepers", aldus de oud-spits.