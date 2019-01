Younes overweegt vertrek: "We onderzoeken aantal opties"

Amin Younes staat pas sinds afgelopen zomer onder contract bij Napoli, maar is nog maar weinig in actie gekomen namens de Italianen.

De kans dat de vijfvoudig international deze winter nog gaat vertrekken uit het Stadio San Paolo is dan ook aanwezig en zijn zaakwaarnemer geeft aan dat hij verschillende aanbiedingen binnen heeft gekregen.

"We overwegen om deze winter nog wat te doen en we onderzoeken op dit moment een aantal opties uit Duitsland en Italië", laat Sahr Senesie weten aan het Deutschen Presse-Agentur . Volgens de meest recente geruchten is het tegen degradatie strijdende VfB Stuttgart geïnteresseerd in de diensten van Younes, terwijl de aanvaller mogelijk ook door Napoli in een deal betrokken zou kunnen worden.



I Partenopei zijn namelijk zeer gecharmeerd van Rodrigo de Paul en zouden Udinese al dertig miljoen euro plus de mogelijkheid om Younes te huren hebben geboden. Zijn zaakwaarnemer geeft echter aan dat de dribbelaar niet ten koste van alles wenst te vertrekken bij Napoli: "Hij voelt zich in principe goed in Napels, al zou hij graag meer willen spelen. Trainer Carlo Ancelotti kan zich daar goed in vinden."



"Het moet natuurlijk ook allemaal precies in elkaar passen, anders blijft Amin bij Napoli om voor zijn kans te vechten", sluit Senesie af. De vorig jaar van Ajax overgenomen Younes kwam met een achillespeesblessure binnen bij Napoli en had daardoor maanden nodig om fit te worden. In december volgde zijn officiële debuut tegen Frosinone en eerder deze maand kwam hij in de Coppa Italia nog in actie tegen Sassuolo.