Yaya Touré: "Toen hij nog bij Liverpool speelde, was ik altijd bang voor hem"

Raheem Sterling is dit seizoen een van de smaakmakers in het elftal van Manchester City.

De 24-jarige aanvaller was in 41 wedstrijden reeds goed voor 19 doelpunten en 16 assists. Yaya Touré speelde bij drie jaar samen met Sterling en signaleert dat hij dankzij manager Josep Guardiola een 'complete' speler is geworden.

"Raheem, mijn kleine broer. Hij kwam naar Manchester City toen Manuel Pellegrini nog de manager was. Sinds Pep is gekomen, zit Raheem in een andere wereld. Hij is compleet. Pep heeft hem het vertrouwen gegeven dat hij nodig had", zegt Touré in gesprek met de Daily Mirror . Sterling werd in de zomer van 2015 door Manchester City overgenomen van , voor wie hij 23 doelpunten en 25 assists verzorgde in 129 officiële wedstrijden.



"Toen hij bij Liverpool speelde, was ik altijd bang voor hem. Hij is zo klein en snel. Samen met Luis Suárez en Philippe Coutinho was hij niet te bespelen", vervolgt de 35-jarige middenvelder, die Manchester City in 2018 verliet en na een periode bij Olympiacos zonder club zit. "Toch vroeg ik mezelf af of hij de juiste keuze had gemaakt toen hij bij Manchester City kwam, omdat hij het heel lastig had."

"Hij kreeg veel kritiek en had het erg moeilijk, maar hij is hard blijven werken en verdient het om speler van het jaar te worden", besluit Touré. Sterling speelde tot dusver 181 wedstrijden voor Manchester City, waarin hij goed was voor 63 doelpunten en 63 assists. Met the Citizens won de aanvaller de Premier League en drie keer de EFL Cup.