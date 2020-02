Yari Verschaeren: 'Nieuwe Hazard' leidt volgende generatie van België

De achttienjarige is al A-international en wordt reeds vergeleken met Eden Hazard dankzij zijn indrukwekkende optredens bij Anderlecht.

België is volgens veel kenners een van de favorieten om het EK te winnen. Onze Zuiderburen hebben een gouden generatie, maar de tijd begint voor hen te dringen om een grote prijs te winnen.

Aan bondscoach Roberto Martinez de taak om een eenheid te maken van een team vol sterspelers als Hazard, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois op de toppen van hun kunnen.

Veruit de meeste internationals zijn al gevestigde namen in de top van Europa, maar een van de vermoedelijke Belgische EK-gangers moet nog worden voorgesteld aan het grote publiek.

Hij is pas achttien jaar, maar Yari Verschaeren heeft zijn interlanddebuut al gemaakt nadat hij vorig jaar een hele reeks goede wedstrijden neerzette voor .

"Het wrodt interessant om te zien hoe een achttienjarige zich gaat houden tussen mannen die al meer dan 100 interlands op hun naam hebben staan", sprak Martinez in september voor het interlanddebuut van Verschaeren.

"Heel het Belgische voetbal moet blij zijn dat er weer zo'n talent opstaat en ook als persoon is hij geweldig. Hij is een toekomstige ambassadeur van het Belgische voetbal."

"Ik volg Yari al meer dan een jaar heel nauwgezet en we hebben het hier over een zeer, zeer getalenteerde speler. In de afgelopen jaren heb ik gezien hoe hij zich steeds snel weet aan te passen aan een hoger niveau."

Verschaeren wordt al jarenlang getipt voor de absolute top, sinds hij zich als negenjarige aansloot bij Anderlecht. Hij mocht steeds jeugdcategorieën overslaan en tekende op zijn zestiende zijn eerste profcontract.

Daarna was hij meteen een dragende kracht bij de reserveploeg van Anderlecht en op zijn zeventiende kreeg hij in november 2018 zijn debuut in de hoofdmacht tegen Sint-Truiden.

Hoewel hij veel met rechts doet en in de jeugd altijd op rechtsbuiten speelde, voelt Verschaeren zich ook goed in een meer centrale rol, als een nummer 10. Hij kan met zijn lichtvoetigheid snel opendraaien en het spel verplaatsen of zelf een actie inzetten.

Ook werkt hij hard om tweebenig te worden, zoals hij in de laatste wedstrijd van seizoen 2018/19 ook aantoonde met een heerlijke assist op Yannick Bolasie, die zijn lange voorzet met links eenvoudig binnen kon knikken tegen KV Oostende.

Bolasie werd gehuurd van en hem viel binnen de kortste keren op dat Anderlecht een zeer groot talent binnen de gelederen heeft met Verschaeren. "Yari viel me meteen op. Ik was in shock toen ik hoorde hoe jong hij was", onthulde de aanvaller aan Voetbal 24.

"In eerste instantie dacht ik dat hij een jonger broertje van Eden Hazard was en daarna ben ik hem Eden gaan noemen", glimlacht Bolasie, die zeker niet de enige is die deze vergelijking maakt.

"Hij heeft een heel groot potentieel en doet me een beetje denken aan Eden Hazard. Hij is erg handig en beweeglijk", liet Anderlecht-voorzitter Michael Verschuren zich in 2019 ontvallen aan DH Net.

Verschaeren heeft zijn plekje in het elftal sindsdien vastgehouden en staat nu al op meer dan 40 optredens. Dit seizoen startte hij in 17 van de 19 competitiewedstrijden, tot hij in december een enkelblessure opliep.

Beelden van het incident toonden aan dat zijn voet bijna negentig graden draaide, maar inmiddels wordt aangenomen dat de kwetsuur niet zo ernstig is als eerst werd gevreesd. In België is men hoopvol dat hij nog voor het einde van het seizoen weer volledig fit is.

Als dat lukt, heeft hij een zeer reële kans om mee te gaan met het keurkorps van Martinez. Tegen San Marino mocht Verschaeren aanleggen voor een strafschop en faalde niet. De concurrentie is hevig, maar voor een 'nieuwe Hazard' is in elke selectie plaats.

Daarna lijkt een transfer naar een topcompetitie een logische vervolgstap. werd in het verleden aan hem gelinkt, maar hij lijkt zo'n tussenstap over te gaan slaan nu de interesse vanuit de Premier League en andere competities toeneemt.

Als hij dan zelfs maar een klein vleugje Hazard kan behouden, heeft het Belgische voetbal ook de komende vijftien jaar weer goud in handen.