Xavi: "Ze komen van Ajax, dan hebben ze al het DNA van Barça"

Xavi Hernández hoopt dat Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong binnen afzienbare tijd de gelederen van Barcelona versterken.

De voormalig aanvoerder van de Spaanse topclub beschouwt de verdediger en middenvelder van Ajax als absolute versterkingen voor de Catalanen. Beiden worden al geruime tijd aan Barcelona gelinkt, maar de strijd om de handtekening van de Oranje-internationals is moordend.

"Ik ben weg van De Ligt en De Jong. Het zijn zeer goed voetballers voor Barcelona", zo verzekert Xavi, die voor Al-Sadd in Qatar speelt, vrijdag in gesprek met de Spaanse sportkrant Marca . "Ze verliezen de bal niet, komen goed op en ze komen van Ajax. Dan hebben ze al het DNA van Barcelona."



"Ajax is altijd een goede school voor Barcelona geweest. En ze zijn jong", benadrukte Xavi, die zich eerder al lovend over De Jong uitliet. Het contract van de middenvelder loopt medio 2022 ten einde, terwijl De Ligt tot de zomer van 2021 op de loonlijst staat. Ajax hanteert vraagprijzen van naar verluidt 70 à 75 miljoen euro voor het duo, dat ook aan Paris Saint-Germain, Real Madrid en Manchester City wordt gelinkt.



Xavi denkt niet dat de authentieke speelstijl van Barcelona verdwenen is. "Barcelona wil altijd de bal. En hoog druk zetten. De essentie is nooit verloren gegaan, zelfs niet onder Gerardo Martino. Toen won Barcelona geen enkele prijs. Maar trainers kunnen wel hun eigen aanpassingen doorvoeren. Luis Enrique hield bijvoorbeeld van snelle omschakelingen, daar hadden we onder Josep Guardiola vrijwel nooit aan gewerkt. Het 4-4-2-systeem van Ernesto Valverde is praktischer en compacter na het druk zetten. Het zijn details binnen het systeem."