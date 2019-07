Xavi Simons kondigt vertrek aan bij Barcelona: "Dit is niet makkelijk"

Het Nederlandse talent Xavi Simons heeft zijn vertrek aangekondigd uit de jeugdopleiding van Barcelona.

De zestienjarige middenvelder speelde sinds 2010 voor de Catalanen en behoorde tot de absolute toptalenten van La Masía. Simons meldt dat hij vertrekt bij Barça , maar maakt zijn nieuwe club nog niet bekend. Volgens geruchten verkast hij naar Paris Saint-Germain.

Vorige week maakte Mundo Deportivo bekend dat zaakwaarnemer Mino Raiola speciale eisen stelde bij de contractonderhandelingen, maar dat daar niet op zat te wachten. De clubleiding wil alle jeugdspelers hetzelfde behandelen en daar horen geen uitzonderingen bij, ook niet voor Simons. Raiola schermde naar verluidt met diverse aanbiedingen en gaf aan dat zijn talentvolle cliënt de jeugdopleiding zo zou kunnen verlaten. Zijn vertrek bij Barcelona is een feit nu Simons een statement via sociale media naar buiten heeft gebracht.



"Dit is niet makkelijk", zegt Simons op Twitter. "Afscheid nemen is een van de moeilijkste dingen in het leven en vandaag is het mijn beurt om vaarwel te zeggen tegen wat voor lange tijd mijn huis en leven is geweest. Negen jaar geleden kwam mijn droom uit toen ik voor het eerst het shirt van Barcelona aan mocht trekken. Door de jaren heen heb ik veel overwinningen en nederlagen meegemaakt. Ik ben vaak gevallen en telkens weer opgestaan. Mijn ploeggenoten, mijn trainers en de staf van La Masía hebben me altijd bijgestaan."



"Ook al ben ik pas zestien jaar oud, ik heb de liefde gevoeld van honderdduizenden Barcelona-fans, die me wilden zien groeien en hoopten dat ik het Camp Nou zou halen. Tegen hen wil ik vanuit de grond van mijn hart zeggen: bedankt. Ik zal onze tijd samen nooit vergeten en voor altijd koesteren. Ik begin een nieuw en spannend avontuur buiten Barcelona, maar zal deze club en zijn fans voor altijd bij me dragen."