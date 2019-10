Xavi Simons geeft Oranje hoop en spreekt over lastig begin bij PSG

Xavi Simons is deze week voor even terug in Nederland. Het zestienjarige toptalent van Paris Saint-Germain komt in actie met Oranje Onder-17.

De jonge talenten spelen een EK-kwalificatietoernooi tegen de leeftijdsgenoten van Kosovo, Wales en Slovenië. Simons vertelt in een interview met de NOS trots te zijn om Nederland te vertegenwoordigen.

Simons bracht een groot deel van zijn jeugd door in Spanje en zou in principe ook voor dat land kunnen uitkomen. Hij kwam tot nu toe echter altijd uit voor de Nederlandse vertegenwoordigende jeugdelftallen. "Ik voel me trots als ik hier ben en ik vind het ook leuk om met jongens te spelen waar ik normaal niet mee speel. Dat je voor je land uit kunt komen is heel mooi", vertelt de middenvelder. "Ik heb alleen een Nederlands paspoort, maar zou ook een Spaans paspoort kunnen aanvragen. Maar dat speelt op dit moment niet."

Lees beneden verder

Simons maakte afgelopen zomer verrassend de overstap van naar . Hij belandde in 2010 in de jeugdopleiding van de Catalaanse grootmacht en speelde er uiteindelijk negen seizoenen. Hij gold jarenlang als een van de grootste beloften van La Masia, maar koos afgelopen zomer voor een vertrek naar PSG. "Als je jong bent, geniet je er echt van. Barcelona is groot, maar dat heb je dan nog niet door. Je moet altijd jezelf blijven, gewoon normaal doen. Dat heb ik gedaan. Ik ben een rustige jongen, maar in het veld verander ik. Dan ben ik een jongen met veel karakter", vervolgt Simons.

Het toptalent droomde er lang van om ooit op één veld te staan met Lionel Messi, vedette van Barcelona. "Natuurlijk, Messi is de beste speler van de hele wereld. Iedereen droomt er van om met hem te spelen, maar soms moet je een andere weg kiezen. Ik besloot een ander avontuur aan te gaan en denk dat dat goed is voor mijn ontwikkeling."

Bij PSG speelt Simons in het elftal voor spelers tot negentien jaar. "Dat was in het begin zwaar, omdat zij fysiek sterker zijn. Nu ben ik gewend en voel ik mij goed. En ik heb al een keer meegetraind met het eerste elftal. Daar was ik heel blij mee", besluit hij.