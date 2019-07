'Xavi Simons gaat megabedrag verdienen na overstap naar PSG'

Xavi Simons maakte afgelopen week bekend dat hij Barcelona verlaat voor een dienstverband bij Paris Saint-Germain.

Mundo Deportivo schrijft vrijdagochtend dat een torenhoog salaris de zestienjarige middenvelder uiteindelijk naar Parijs heeft gelokt. Simons zette bij les Parisiens zijn handtekening onder een driejarig contract, dat hem tot medio 2022 aan de Franse topclub verbindt.

gaat Simons op jaarbasis bruto een miljoen euro betalen, wat betekent dat de jonge middenvelder na aftrek van de belastingen ruim 500.000 euro per annum gaat opstrijken. bood Simons tijdens de onderhandelingen over een langer verblijf een 'speciale behandeling' aan, maar zijn entourage kwam vervolgens op de proppen met de lucratieve aanbieding van PSG. Barcelona liet direct weten dat het onmogelijk was om een dergelijk bedrag aan te bieden, daar andere getalenteerde spelers ook niet zo'n salaris krijgen.

Barcelona bood Simons een jaarsalaris van 200.000 euro, dat in zijn tweede en derde contractjaar zou oplopen. De Nederlandse middenvelder kon bovendien een bonus tegemoetzien als hij voor 30 juni 2022 in het elftal van Barcelona B zou debuteren. Met een dergelijk jaarsalaris zou Simons al tot de bestbetaalde jeugdspelers op La Masia gaan horen. Bovendien hebben de Catalanen Simons een aantrekkelijk sportief perspectief voorgehouden, maar hier is het kamp van de jonge middenvelder niet mee akkoord gegaan.

Tijdens de onderhandelingen werd Simons in principe vertegenwoordigd door vader Regillio, al werd hij geadviseerd door Mino Raiola. De rol van Raiola heeft ervoor gezorgd dat men volgens Sport voorlopig voornemens is om onderhandelingen met de machtige zaakwaarnemer te mijden.

Bij Barcelona had men Simons graag binnenboord gehouden, maar Mundo Deportivo benadrukt dat hij niet beschouwd werd als het grootste talent van de jeugdopleiding. In spelers als Marc Casadó, Jorge Alastuey en Txus Alba zou men bij Barcelona meer toekomst zien.