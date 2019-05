Xavi: "Messi heeft nog drie of vier goede jaren voor zich"

Voormalig Barça-speler Xavi denkt dat vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar Lionel Messi ook de komende jaren nog aan de top van de sport zal staan.

De Argentijn kan nog makkelijk drie of vier jaar mee, verwacht Xavi. Messi staat al meer dan tien jaar aan de top en kreeg al vijf keer de prijs van beste speler ter wereld uitgereikt, terwijl hij dit seizoen ook weer de voornaamste kandidaat is om de belangrijkste individuele voetbalprijs op te eisen. Messi maakt nog kans op de dubbel met , eiste de topscorerstitel op in LaLiga en wordt ook topscorer in de . Bovendien gaat hij de Europese Gouden Schoen winnen, zodat de verloren halve finale in de Champions League het enige minpunt is.

Xavi ziet in hem de favoriet om de Ballon d'Or op te eisen en denkt dat dat de ploeg onder zijn leiding nog wel meer prijzen gaat pakken en bagatelliseert het verlies in deze editie. "Het is lastig om de Champions League te winnen. Guardiola's Barcelona was beter dan alle andere teams ter wereld en zelfs toen wonnen we maar twee van de vier keer. en Inter wisten ons toen te verslaan", herinnert hij zich in gesprek met Sport. "Maar we hoeven niet te wanhopen. Messi is nog niet klaar."

In Spanje bereidt men zich al voor op een tijdperk zonder de Argentijn en de vooruitzichten zijn niet gunstig aangezien de ploeg enorm veel aan kwaliteit inboet als hij niet meedoet. Messi wordt deze zomer 32 jaar, maar Xavi denkt niet dat een pensioen spoedig aan de orde is. "We praten altijd over het tijdperk na Messi, maar Leo heeft nog drie of vier goede jaren voor zich. Hij zorgt goed voor zichzelf, is professioneel, fysiek sterk en mentaal gezien een beest. Hij is op alle vlakken de nummer 1."

Messi's 36 treffers in de Spaanse competitie hebben Barcelona geholpen om de landstitel met succes te verdedigen en komende zaterdag staat de finale van de tegen op het menu. Daarna verplaatst de Argentijn zijn aandacht naar het interlandvoetbal. Met zijn land doet hij mee aan de Copa America, waar Colombia op 15 juni de eerste tegenstander is. Messi reikte in het kampioenschap van Zuid-Amerika driemaal tot de finale, maar won het toernooi nog nooit.