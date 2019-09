Xavi lyrisch over Frenkie de Jong: "Hij gaat een tijdperk markeren"

Frenkie de Jong heeft in zijn eerste maanden als speler van Barcelona een fantastische indruk gemaakt op Xavi.

De oud-middenvelder van laat zich in een interview met Marca lovend uit over de Oranje-international, die zich vast in de basis gespeeld lijkt te hebben. Mede door het aantrekken van De Jong denkt Xavi dat Barcelona een goede kans maakt op de eindzege van de , al ziet de Spanjaard meerdere kanshebbers.

Hoewel de resultaten in de eerste weken van het nieuwe seizoen wisselend zijn, is Xavi zeer te spreken over het middenveld van Barcelona. Met name de wedstrijd tegen (5-2 winst) sprong in het oog. "Het niveau tegen Valencia was buitengewoon", aldus Xavi, die doelt op het middenveld bestaande uit Sergio Busquets, Arthur en De Jong. "Er werd hoog druk gezet en iedereen werkte voor het team. Tot nu toe gaat het goed, op een aantal resultaten na."

De Jong, die voor maximal 86 miljoen euro is ovegenomen van , drukt zijn stempel op het middenveld, ziet Xavi. "Hij heeft alles. Hoe hij alles oppikt, de manier waarop hij de bal inspeelt... Hij werkt hart voor het team, blijft in positive en verliest de bal nooit. Deze jongen gaat een tijdperk markeren, maar vergeet Arthur en Ivan Rakitic niet. Barça heeft een buitengewoon middenveld om wedstrijden te domineren."

Barcelona begon de groepsfase van de Champions League dinsdagavond met een doelpuntloos gelijkspel op bezoek bij . "Het was geen geweldige wedstrijd, maar ik denk dat Barça nog steeds een favoriet is. Ze zijn niet de enige, ik zie meer kandidaten. Als je ziet welke spelers er zijn aangetrokken, maar ook de spelers die er al waren..."

"Maar Barcelona moet de Champions League niet als een obessie gaan zien. Het moet simpelweg een uitdaging zijn, een doel."