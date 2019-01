Xavi lovend: "Hij zou perfect zijn voor Barcelona"

Xavi Hernandez is onder de indruk van Joshua Kimmich. Hij zou de Duitser graag in het shirt van Barcelona zien voetballen.

De 23-jarige vleugelverdediger heeft zich sinds zijn komst naar Bayern München heel goed aangepast aan het niveau bij der Rekordmeister , zo constateert de middenvelder van Al Sadd. Kimmich maakte in 2015 voor ongeveer 8,5 miljoen euro de overstap naar Bayern en sindsdien speelde hij 149 wedstrijden voor de Duitse topclub, met zestien goals en 31 assists als resultaat. De 38-voudig Duits international, die nog tot medio 2023 vastligt in Beieren, zou volgens Xavi niet misstaan bij Barcelona, voormalig werkgever van de Spanjaard.



"Ik sprak op een dag met Josep Guardiola (ex-trainer van Bayern, red.), mijn voormalig trainer bij Barcelona, over Kimmich", zegt Xavi in gesprek met BILD . "Ik had daarvoor nog nooit van hem gehoord. Maar sindsdien ben ik hem gaan volgen. Joshua is het heden en de toekomst van Bayern en de nationale ploeg van Duitsland."



"Hij zou een perfecte speler zijn voor Barcelona. Gedurende mijn loopbaan heb ik altijd mijn ogen en oren opgehouden wat betreft spelers die goed zouden passen bij Barcelona. Zoals Philipp Lahm bijvoorbeeld goed had gepast, zou ook Joshua Kimmich moeiteloos kunnen meespelen bij Barcelona. Hij zou goed in de ploeg passen", besluit de 38-jarige spelmaker.