Xavi, Iniesta en nu De Jong? Barcelona's nieuwe maestro kan Real Madrid jarenlang kwellen

De Nederlander speelt woensdag zijn eerste Clásico met Barcelona in Camp Nou, nadat hij Real Madrid vorig seizoen al voetballes gaf met Ajax.

heeft tien jaar lang Xavi Hernández en André Iniesta achtervolgd. Woensdagavond staat de club tegenover de nieuwe maestro van Barça die de Madrilenen het komende decennium zou kunnen lastigvallen.

Frenkie de Jong bereidt zich voor op zijn eerste Spaanse Klassieker en het voelt alsof hij al jaren naar dit moment heeft toegeleefd. Na zijn opleiding bij vertrok de middenvelder naar , een club die synoniem is van de Blaugrana vanwege de voetbalfilosofie van Johan Cruijff.

De gasten uit Madrid kennen De Jong natuurlijk al. De Oranje-international speelde een belangrijke rol toen Ajax in maart Los Blancos keihard uit de gooide. Na drie Europese titels op rij strandde Real in de achtste finales.

In januari werd al bekend dat De Jong in de zomer naar zou vertrekken en daardoor vierden de Catalanen de aftocht van Real in de Champions League uitbundiger dan normaal.

Eén uitdrukking werd keer op keer onder de aandacht gebracht als het over De Jong ging: 'Barcelona-DNA'. Xavi zei het vorig jaar ook. Hij pushte zijn voormalige werkgever zelfs om niet alleen Frenkie, maar ook diens teamgenoot Matthijs de Ligt weg te halen uit Amsterdam.

"Ze verliezen de bal nooit, ze doen er altijd iets goeds mee", aldus de WK-winnaar. "Ze hebben het Barcelona-DNA al vanwege hun spel bij Ajax en dat is altijd een goede school voor ons geweest. En ze zijn nog jong."

Barça greep weliswaar naast De Ligt, die naar vertrok, maar De Jong heeft in de eerste paar maanden in Camp Nou het gelijk van Xavi al bewezen.

Zelfs als de Spaanse kampioen niet op z'n best speelt en Frenkie ook niet - wat overigens zelden gebeurt - gaat het spel via hem. Hij is nu al de motor van het elftal.

Fans van gaven De Jong zelfs een staande ovatie tijdens de uitwedstrijd van Barcelona in oktober. "Dat was een geweldig gevoel. Ik waardeer het zeker", zei de speler na de 0-3 zege in Baskenland.

Toen De Jong arriveerde in Catalonië, vroegen sommigen zich af of de nieuweling genoeg speeltijd zou krijgen op het overvolle middenveld van de club. Inmiddels is het slechts de vraag welke twee spelers Ernesto Valverde naast De Jong op het middenveld plaatst.

Tegen Real Madrid zijn dat waarschijnlijk Sergio Busquets en Ivan Rakitic, aangezien Arthur geblesseerd is en Arturo Vidal wisselvallig presteert.

De Jong is de enige van die vijf wiens vorm deze jaargang niet in twijfel is getrokken. Sergi Roberto was nummer zes, maar hoewel Valverde hem in eerste instantie als middenvelder wilde inzetten, is er in die linie geen plek meer en start Sergi woensdagavond wellicht als rechtsback.

Valverde heeft De Jong tot nu toe ingezet als middenvelder en als één van de twee aanvallend ingestelde middenvelders.

Aanvankelijk was het idee op de lange termijn dat de aanwinst Busquets zou vervangen, maar hij blijkt in een aanvallende rol meer toe te voegen.

Na Lionel Messi is Frenkie dit seizoen de beste speler van Barcelona. Woensdagavond hoopt hij zich ook te bewijzen in het grootste voetbalaffiche van het clubvoetbal.

"Ik heb er zin in, want het wordt mijn eerste Clásico. Ik heb de eerdere wedstrijden op televisie gezien. Van de 5-0 in Camp Nou (in 2010, red.) heb ik het meest genoten", aldus de voormalige Ajacied.

Dat is niet zozeer een sneer richting Real Madrid, maar meer een positieve noot voor het Barcelona van Pep Guardiola, met Busquets, Xavi en Iniesta op het middenveld.

Hoewel David Villa en Messi die dag de meeste complimenten kregen, was het de passing die het Real Madrid van José Mourinho kansloos liet. En dat is precies ook de kracht van De Jong.

Hij is Barça's beste hoop om in de toekomst hun identiteit te behouden als Messi, Busquets en Piqué er straks niet meer zijn. De Jong wil de bal hebben. Altijd. En hij wil er dan ook iets nuttigs mee doen.

Als je eens goed op hem let, zie je hoe vaak de spelmaker om zich heen kijkt, nog vóórdat hij in balbezit komt. Zo weet hij precies waar zijn teamgenoten staan, waar ze loopacties maken en waar hij dus naartoe kan passen.

Het is niet zo vreemd dat De Jong in 2010, toen hij pas dertien jaar was, al naar El Clásico keek. Voetbal kijken is nou eenmaal zijn favoriete bezigheid.

Hij kan er simpelweg geen genoeg van krijgen om thuis na de training wedstrijden te kijken uit allerlei competities in Europa.

Frenkie de Jong is gek op voetballen. Zo gek zelfs, dat fysio's en coaches hem hebben gewaarschuwd dat hij niet te veel moet trainen.

En het enge is dat de topspeler nóg veel beter zou kunnen worden.

Een betere coach dan Valverde zou meer uit de 22-jarige speler kunnen halen. De Jong maakt er geen geheim van dat hij aanvallend nog meer invloed wil krijgen. Zijn offensieve instincten worden immers geremd als hij de rol van Busquets moet invullen.

"Ik denk dat ik mijn lange passes nog veel kan verbeteren. En ik kan meer doelpunten maken", sprak hij tegen ESPN. "Mijn afstandsschoten kunnen ook beter, net als mijn loopacties om achter de verdediging van de tegenstander te komen."

Hoe meer touwtjes de vijftienvoudig international in handen krijgt, hoe completer hij zal worden. Al zijn er nu überhaupt al nauwelijks middenvelders in Europa te vinden die completer zijn dan De Jong.

Dat moet hij in Camp Nou gaan laten zien. Wellicht kijkt over tien jaar een nieuwe speler van Barça terug op deze Clásico vanwege het betoverende spel van de nieuwe maestro op het middenveld.