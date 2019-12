Xavi: "Het leek misschien een grapje, maar ik denk dat Pep serieus was"

Xavi voorspelt dat Manchester City zich in de tweede competitiehelft misschien wel op de Champions League gaat focussen.

De achterstand van City op koploper in de Premier League is halverwege de competitie al opgelopen tot veertien punten, terwijl the Reds ook nog een wedstrijd minder speelden.

"Pep is een geboren winnaar. Het zal hem pijn doen dat zover achter Liverpool staat in de competitie, maar hij geeft niet op. Hij zal ook realistisch zijn. Het gat is op dit moment erg groot en het lijkt niet erg waarschijnlijk dat Manchester City de derde landstitel op rij kan pakken", zo tekent de Daily Mirror op uit de mond van Xavi.

In de achtste finale van de neemt Manchester City het op tegen .

Lees beneden verder

"Met de achterstand in het achterhoofd, bestaat er een kans dat Pep prioriteit zal geven aan de Champions League. Er komen twee grote wedstrijden tegen Real Madrid aan en misschien overweegt hij om spelers rust te geven in aanloop naar die ontmoetingen. Dat hadden ze waarschijnlijk niet gedaan als ze nog in de titelrace hadden meegedaan", stelt de oud-middenvelder, die tegenwoordig werkzaam is als trainer bij Al-Sadd.

"Pep zal iedere mogelijke prijs willen winnen. Maar als je hem aan het begin van het seizoen had gevraagd waar zijn voorkeur ligt, had hij ongetwijfeld de Champions League gezegd", concludeert Xavi. "Hij grapte dat Manchester City en Liverpool dit seizoen van prijzen moesten ruilen. Het leek misschien een grapje, maar ik denk dat hij serieus was."

"Pep heeft iedere prijs in Engeland gewonnen met Manchester City en weet dat de Champions League de club naar een volgend niveau kan tillen."