Xavi erkent gesprek met Abidal: "Trainer zijn van Barcelona is mijn droom"

Xavi Hernández wil voorlopig niet nader ingaan op de interesse van Barcelona.

Al-Sadd bereikte zaterdag ten koste van Al-Rayyan de finale van de Qatarese beker en na afloop gingen de vragen hoofdzakelijk over de geruchten rondom het trainerschap van . Technisch directeur Eric Abidal en algemeen directeur Óscar Grau verblijven momenteel in Doha om Xavi er naar verluidt van te overtuigen om akkoord te gaan met een contract tot de zomer van 2022 en daarmee het takenpakket van Ernesto Valverde over te nemen.

"Ze zijn hier geweest en we hebben het over veel zaken gehad", erkende Xavi. "Maar ze waren ook hier om te kijken hoe Ousmane Dembélé herstelde van zijn blessure. Dat is alles. Het spijt me, ik kan niet meer informatie geven. Ja, ik was met Abidal. Hij is mijn vriend. Dat is alles. Mijn focus ligt bij Al-Sadd en ik respecteer Valverde." Xavi werd desalniettemin aan de tand gevoeld over zijn gevoelens voor de club van zijn leven, Barcelona.

"Trainer zijn van Barcelona is mijn droom, dat kan ik niet verbergen. Dat heb ik heel vaak gezegd, in veel interviews."

"Iedereen weet dat", benadrukte Xavi, die in 1991 aan de jeugdopleiding van Barcelona werd toegevoegd en uiteindelijk in 2015, na 767 wedstrijden in alle competities, de overstap naar Al-Sadd maakte. Na vier seizoenen in de Qatarese competitie ging Xavi, 39 jaar, voor de selectie staan. "Ik ben fan van Barcelona, een club die in mijn hart zit. Ja, het is een van mijn dromen, maar nogmaals: mijn focus ligt bij Al-Sadd."

De journalisten bleven toch aandringen op zijn ontmoeting met Abidal. "Hij is mijn vriend. Ik heb heel vaak met hem gezeten", benadrukte de voormalig Europees kampioen en wereldkampioen. "Daar kan ik niets aan veranderen. Ik respecteer Valverde en ik respecteer mijn contract. Ik doe hier mijn werk. Mijn focus lag op de halve finale en nu denk ik aan de finale. Daar ben ik heel blij mee. Ik heb veel respect voor Al-Sadd. Daar wil ik het graag bij laten."

Catalaanse media stellen zaterdagavond dat Grau, Abidal, Xavi en diens technische staf zullen dineren en hebben het over 'een doorslaggevend diner waarin details ter sprake zullen komen'. Volgens de laatste berichten wordt niet verwacht dat Xavi zondag de knoop doorhakt, maar de intentie van Barcelona zou hoe dan ook een contract met onmiddellijke ingang zijn én dus het congé van Valverde.

Het valt echter niet uit te sluiten dat Xavi per se met de bekerfinale van 17 januari tegen Al-Duhail wil afsluiten.