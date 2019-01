Wright: "West Ham moet Arnautovic laten gaan"

Marko Arnautovic wil graag weg bij West Ham United, maar de club lijkt voorlopig niet mee te werken aan een transfer.

De broer van de oud-spits van FC Twente, die ook zijn zaakwaarnemer is, claimde vorige week dat een Chinese club een bod heeft uitgebracht. West Ham reageerde door te zeggen dat Arnautovic niet te koop is, tot ongenoegen van de speler. Ondanks de transfergeruchten was Arnautovic afgelopen weekend wel basisspeler toen The Hammers met 1-0 van Arsenal wonnen.



BBC-analist Ian Wright vindt dat beide partijen maar beter uit elkaar kunnen gaan. "Aan de manier waarop hij zaterdag na afloop van het veld stapte, kon je wel zien dat hij weg wil. En ik zou hem ook laten gaan", sprak de oud-speler van zowel West Ham als Arsenal op BBC Radio 5 Live.



Wright wijst naar het verleden, aangezien Arnautovic al vaker met problemen vertrok bij vorige clubs. "Ik denk dat hij een probleem wordt als hij moet blijven, dat is bij Stoke City ook gebeurd. Bij de meeste clubs waar hij heeft gespeeld, was hij een probleem. Hij wil weg, dus ik zou hem laten gaan."



Marko Arnautovic is in het London Stadium aan zijn tweede seizoen bezig. De 29-jarige Oostenrijker kwam voor 22 miljoen euro over van Stoke City en naar verluidt wil een Chinese club nu bijna het dubbele voor hem betalen.