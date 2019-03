Wout Weghorst schittert voor Wolfsburg; rentree Huub Stevens valt tegen

Wout Weghorst heeft zaterdag zijn tiende, elfde en twaalfde doelpunt in de Bundesliga gemaakt. Mede dankzij die hattrick won VfL Wolfsburg met 5-2.

De rentree van Huub Stevens op de bank van liep tegelijkertijd uit op een teleurstelling: vertrok met een minimale overwinning uit Gelsenkirchen en veroverde zodoende de derde plaats op de ranglijst ten koste van .

- 5-2

Na een rustig begin van beide kanten brak Kaan Ayhan met een vrije trap de ban: 0-1. De bezoekers kregen twee kansen om vrijwel meteen op 0-2 te komen, maar lieten dat na. Wolfsburg profiteerde tien minuten voor rust: na voorbereidend werk van Weghorst tekende Admir Mehmedi voor de gelijkmaker.

De VAR zag geen opzet in de handsbal van de Nederlander voorafgaand aan het doelpunt. In de tweede helft trok Wolfsburg het duel naar zich toe. Na een actie van Jerome Roussilon op links tekende Weghorst al snel voor de 2-1 en daarna stond Weghorst aan de basis van de 3-1 van Robin Knoche. Twee minuten later verzilverde de Nederlander een aanval waarin Roussilon vrijwel al het werk had gedaan. Na de 4-2 van Benito Raman completeerde Weghorst in extremis nog zijn hattrick. Hij kopte raak na een voorzet van Felix Klaus: 5-2.



De thuisploeg liet in de eerste 45 minuten een redelijk tot goede indruk achter. Het ontbrak bij Schalke niet aan inzet en loopvermorgen, maar na het klinken van het rustsignaal stond er toch een tussenstand van 0-1 op het scorebord. Timo Werner profiteerde in de veertiende minuut van een scrimmage in het doelgebied, na een inzet van Yussuf Poulsen tegen de onderkant van de lat. In de tweede helft kondende zesde officiële nederlaag op rij niet voorkomen. Stevens keek goedkeurend toe hoe Schalke op basis van overwicht en inzet een gelijkmaker verdiende, maar Leipzig bleef overeind en sleepte een zwaarbevochten driepunter uit het vuur.De laagvlieger startte goed aan het duel, maar toen Hoffenheim eenmaal het middenveld had veroverd, veranderde het spelbeeld. Op slag van rust verscheen de 0-1 op het scorebord. De bal kwam via Ishak Belfodil enigszins gelukkig bij Andrej Kramaric, die vanaf een meter of zeven afrondde: 0-1. Stuttgart had daarvoor via Alexander Esswein en Andreas Beck goede kansen gehad. De thuisploeg kwam na 66 minuten uit het niets op gelijke hoogte, toen Steven Zuber voorbereidend werk van Beck afrondde: 1-1. Het duel ging daarna nog op en neer, maar de ploegen moesten genoegen nemen met een remise.Het team van trainer Thomas Doll ging met een verdiende voorsprong de rust in. Henrik Weydandt won in de achtste minuut een kopduel van Kevin Danso en kopte de 0-1 binnen. Na de sterke openingsfase speelde Hannover compact voetbal en ontbeerde Augsburg creativiteit om het overwicht in een gelijkmaker om te zetten. In de tweede helft zorgde de thuisploeg, waar Jeffrey Gouweleeuw op de bank bleef, echter voor de ommekeer. Sergio Cordova zorgde met het hoofd voor de 1-1, na een inzet van André Hahn op de paal. Een rake vrije trap van Jonathan Schmid twaalf minuten voor tijd gaf de doorslag: 2-1. Vier minuten voor tijd zette Hahn de eindstand op het scorebord: 3-1.