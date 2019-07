Wormuth woest om 'puberaal gedrag': "Wie bedenkt er nou zoiets?"

Adrián Dalmau en Heracles Almelo liggen momenteel in de clinch.

De Spaanse spits kan naar Maccabi Tel Aviv, maar de Almeloërs weigeren voorlopig mee te werken aan een transfer. Dalmau was afgelopen weekeinde, evenals Alexander Merkel, niet van de partij tijdens de oefenwedstrijden tegen de Almelose selectie (6-0 zege) en FC Nordsjaelland (1-1). De situatie zorgt voor de nodige frustratie bij Heracles-trainer Frank Wormuth.

De Spaanse spits zou vrijdag geweigerd hebben om op de teamfoto te gaan en verliet het veld, volgens zijn zaakwaarnemer omdat hij druk voelde op zijn hart en naar het ziekenhuis moest. Dalmau postte vervolgens een foto op social media om te bewijzen dat hij daadwerkelijk in het ziekenhuis geweest is. Maccabi Tel Aviv heeft een miljoen euro over voor Dalmau en dat bedrag vindt Heracles voorlopig te laag. Voor Merkel bestaat er belangstelling vanuit Kazachstan en hij is van mening dat de Almeloërs onvoldoende meewerken aan een transfer.



"Ongelooflijk wat er is gebeurd de afgelopen week", reageert Wormuth in gesprek met TC Tubantia op de gebeurtenissen. "Het gedrag doet me denken aan puberende kinderen, die hun zin niet krijgen. Daar kan ik niet eens boos op worden. In al die jaren dat ik in het voetbal rondloop, heb ik dit nog nooit meegemaakt. Wat Adrian betreft: ik weet niet of hij te veel wordt beïnvloedt door zijn zaakwaarnemer, maar hij laat opeens een totaal ander gezicht zien."



Wormuth kan weinig met het zogenaamde 'bewijs' van het ziekenhuisbezoek van Dalmau. "Ze hebben het in scene gezet, omdat ze zich uit de situatie moesten redden. Wie bedenkt er nou zoiets?", vraagt de Duitse oefenmeester zichzelf af. Zowel Dalmau als Merkel heeft bij Heracles nog een contract tot medio 2020. "Ze moeten beseffen dat het niet alleen gaat om het leven van de speler, maar ook om dat van de club. Ze hebben hier een kans gekregen en die hebben ze gepakt. Als ze weg willen, prima, maar we geven ze niet gratis weg. Er moet nu niet gedaan worden alsof hij bij Heracles geen goed contract heeft. Als wij graag een speler willen hebben en hem niet kunnen betalen, dan gaan wij ook verder."